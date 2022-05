Chinesischer Ex-Diplomat: Russische Niederlage unausweichlich

Ist das Privatmeinung eines Diplomaten im Ruhestand oder geht China still und heimlich auf Distanz zu Putins Russland? Gao Yusheng jedenfalls ist nicht sehr optimistisch, was die militärischen Aussichten des Kreml in der Ukraine betrifft: "Die bevorstehende Niederlage ist bereits sicher", sagte der chinesische Ex-Boschafter für die Ukraine, Turkmenistan und Usbekistan (2000 - 2007) bei einem nichtöffentlichen Online-Treffen der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften in Schanghai. Die Aussagen wurden protokolliert und angeblich von Gao Yusheng persönlich redigiert, waren jedoch nach Berichten internationaler Medien wie "Newsweek" in der Originalversion nur kurzzeitig im Netz abrufbar.

"Russland Wiederbelebung durch Putin ist Quatsch"

Dank der Übersetzung des amerikanischen Ex-Diplomaten David Cowhig, der zehn Jahre in der US-Botschaft in Peking arbeitete, ist der aufsehenerregende Text aber nach wie vor in einer englischsprachigen Fassung verfügbar. "Russland steigt seit dem Untergang der Sowjetunion immer weiter ab", soll Gao Yusheng demnach geäußert haben.

"Ein Abstieg, der in erster Linie mit den Auflösungserscheinungen in der späten Sowjetunion zu tun hat", so der streitbare Ex-Diplomat. "Er hat auch zu tun mit dem inneren und äußeren Versagen der regierenden russischen Clique. Durch die Sanktionen des Westens wurde das verschärft. Die sogenannte Wiedergeburt oder Wiederbelebung Russlands durch Putin ist Quatsch. Die gibt es einfach nicht. Russlands Abstieg ist in wirtschaftlicher, militärischer, technischer, politischer und sozialer Hinsicht offenkundig und hat ernsthafte negative Auswirkungen auf das russische Militär und seine Anstrengungen im Krieg."

"Last wächst für Russland täglich"

Der Fehlschlag beim geplanten "Blitzkrieg" sei der Beginn der russischen Niederlage: "Die wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten der russischen Armee, die keineswegs mit dem Status einer sogenannten Supermacht einhergehen, reichen nicht aus, um einen High-Tech-Krieg zu führen, der pro Tag hunderte von Millionen Dollar kostet. Die durch fehlende Mittel ausgelöste Niederlage Russlands war überall auf den Schlachtfeldern mit Händen zu greifen. Mit jedem Tag, an dem der Krieg nicht beendet wird, wächst die Last für Russland."

Russlands Niederlage nur "Frage der Zeit"

Russland sei nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, wann der Krieg ende. Die Kreml wolle das so schnell wie möglich, um die bisher besetzten Gebiete zu behalten, doch das Vorhaben sei gescheitert. Insofern habe Russland seine "strategische Führungsrolle" eingebüßt: "Moderne Kriege sind notwendigerweise hybride Kriege, die militärische, wirtschaftliche, politische, diplomatische Aspekte, aber auch die öffentliche Meinung, Propaganda, Geheimdienste und Informationspolitik einschließen. Russland ist nicht nur auf dem Schlachtfeld in einer passiven Position, sondern hat auch auf anderen Gebieten verloren. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Russland besiegt wird." Die "Ausweitung und Eskalation" des Kriegs könnten jedoch bis auf Weiteres nicht ausgeschlossen werden.

Im Ergebnis werde Russland in jeder Hinsicht geschwächt aus dem Konflikt herauskommen, so Gao Yusheng in seiner Analyse. Der internationale Status des Landes werde leiden, auch durch den Ausschluss aus Weltorganisationen. Die Ukraine werde außerhalb des russischen Einflussbereichs bleiben und sich der "europäischen Familie" anschließen. Auch andere Ex-Sowjet-Staaten würden sich in unterschiedlichen Graden dem Zugriff Moskaus entziehen. Belege dafür gibt es tatsächlich, was etwa Kasachstan, Armenien, Aserbaidschan oder Kirgisien betrifft.

Massiver Reformdruck für UNO

Japan und Deutschland würden das Erbe als besiegte Staaten des Zweiten Weltkriegs komplett ablegen und ihre Rüstung beschleunigen. Sie würden gleichzeitig eine größere politische Bedeutung in der Welt anstreben, nicht jedoch das "demokratische" Lager verlassen oder sich von ihrer Friedenspolitik verabschieden. Die USA und ihre Verbündeten würden massiven Reformdruck ausüben, was internationale Organisationen wie die UNO betreffe und daran interessiert sein, bestimmte Länder, wie Russland, aus ideologischen Gründen außen vor zu halten.

"China dreht Globalisierung beschleunigt zurück"

US-Beobachter David Cowhig bemerkt zu diesen sehr überraschenden, aber nicht aus der Luft gegriffenen Äußerungen, dass sich chinesische Diplomaten in der Regel sehr zurückhalten - außer, ihre Wut habe einen gewissen Pegel überschritten. Niemand könne derzeit einschätzen, ob Gao Yusheng lediglich private Ansichten als Polit-Rentner von sich gegeben habe oder Eindrücke aus chinesischen Führungskreisen.

Das Wirtschaftsnachrichten-Portal Bloomberg berichtete kürzlich, einer der prominentesten chinesischen Gelehrten für internationale Beziehungen, Yan Xuetong, Dekan des Instituts für Internationale Beziehungen an der Tsinghua-Universität, habe öffentlich eingeräumt, dass der Krieg in der Ukraine "nicht gut" für China sei, weil dadurch das Tempo beschleunigt werde, in dem die Globalisierung "rückgängig" gemacht werde. Auch soll er behauptet haben, dass Russlands globaler Einfluss aufgrund der Invasion der Ukraine "fast unmöglich" werde.

Inzwischen sind auch Ukrainer in der Offensive

Fest steht: Die neuesten militärischen Nachrichten sind für Putin tatsächlich alles andere als zufriedenstellend. Demnach gibt es im Donbass inzwischen zwei Offensiven, eine ukrainische und eine russische, mit höchst ungewissem Ausgang. Der Versuch, einen Fluss zu überqueren, ging für ein russisches Bataillon verheerend aus. Ein zentrales Logistikzentrum ist bedroht. Die ursprünglich mal ins Auge gefasste "Einkreisung" der Ukrainer im Donbass soll aufgegeben worden sein. Gao Yusheng bezieht sich also auf durchaus aktuelle Entwicklungen.