Chinesische Zensur: Mongolen-Ausstellung in Nantes verschoben

In der französischen Presse macht der Vorfall reichlich Schlagzeilen: Das Schloss der Herzöge der Bretagne in Nantes sollte eigentlich seit diesem Monat Schauplatz einer großen Ausstellung über den legendären monogolischen Herrscher Dschingis Khan (ca. 1162 - 1227) sein. In Zusammenarbeit mit dem Museum der Inneren Mongolei in Hohhot, etwa 500 Kilometer westlich von Peking, wollte Museumdirektor Bertrand Guillet erstrangige Kunstwerke zeigen. Wegen der Pandemie war die Eröffnung bereits auf das kommende Jahr verschoben worden, aber jetzt stellt sich heraus, dass die Ausstellung so wie ursprünglich geplant überhaupt nicht stattfinden wird. Grund dafür: Offenbar zunehmende Nervosität der chinesischen Partner, die nach Auffassung von Guillet ein unangebrachtes Mitspracherecht bei Wortwahl und Konzept der Schau beanspruchten. Der Verdacht des Direktors: "Die Haltung der chinesischen Regierung gegenüber der mongolischen Minderheit im Land hat sich in diesem Sommer verschärft."

"Wir hatten versucht zu tricksen"

In der Autonomen Region Innere Mongolei in Nordchina leben schätzungsweise 4,2 Millionen Mongolen, die 17 Prozent der Bevölkerung in der Region ausmachen. Im September fanden dort Demonstrationen statt, um gegen Pekings Wunsch zu protestieren, Mandarin in die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen. Das könnte dazu beigetragen haben, dass die chinesischen Behörden derzeit sensibel auf alles reagieren, was mit der mongolischen Geschichte und Kultur zu tun hat. Guillet zufolge bemängelten die Partner den Namen "Dschingis Khan" im Titel der geplanten Ausstellung und wollten auch Begriffe wie "Reich" und "Mongolen" nicht erwähnt wissen. "Wir hatten versucht zu tricksen und die Schau 'Sohn des Himmels und der Steppe' zu nennen, mit Dschingis Khan im Untertitel", so Guillet, doch auch dies wurde nicht akzeptiert.