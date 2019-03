Eine unberechenbare Zensurbehörde verunsichert Chinas Regisseure

In ein paar Wochen, am 4. April, wird in China der Film „The Shadow Play“ in den Kinos starten. Inszeniert hat ihn Lou Ye, Jahrgang 1965, ein international geschätzter Regisseur aus Shanghai, der zur sechsten Generation chinesischer Filmemacher zählt. Der Thriller sollte eigentlich letztes Jahr im Rahmen der Berlinale seine Welturaufführung erleben, wurde aber von der chinesischen Zensur nicht freigegeben. Dieses Jahr war es dann soweit.

„The Shadow Play“ erzählt von Korruption in der Baubranche und vom unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung Chinas in den letzten 15 Jahren. Es geht um die moralischen Abgründe hinter den steilen Karrieren der neuen Elite im Reich der Mitte. Kein Wunder also, dass der Film lange Zeit von der staatlichen Filmbehörde nicht freigegeben wurde – und umso erstaunlicher, dass er jetzt in China regulär in die Kinos kommt. Letzten Endes ist das eine probate Methode der Verunsicherung: Zensur wirkt umso bedrohlicher, je unberechenbarer sie ist.

Zensur als unberechenbare Bedrohung

Mit Indizierungen hat Lou Ye seit Beginn seiner Karriere Erfahrungen gemacht. 1993 stellte er sein Debüt „Weekend Lover“ fertig – und durfte es erst drei Jahre später auf dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg zeigen. Dort gewann es dann den Fassbinder-Preis. An Grenzen stieß der Regisseur immer wieder. Der eigenwillige Liebesfilm „Summer Palace“, der 1989 vor dem Hintergrund der Studentenunruhen auf dem Platz des Himmlischen Friedens spielt, brachte ihm 2006 sogar ein fünfjähriges Arbeitsverbot ein. Dass Lou Ye jetzt die Zensurphase zu „The Shadow Play“ als die härteste seiner Laufbahn bezeichnet, will also etwas heißen.

Während der Berlinale passierte dann noch etwas, was es so bei den Filmfestspielen zuvor nie gegeben hat: Die Produktion eines anderen chinesischen Regisseurs, von Zhang Yimou, wurde während des Festivals aus dem laufenden Wettbewerb zurückgezogen. „Technische Gründe“ gab die Produktionsfirma an. Vermuten darf man anderes. „One Second“, so der Titel des Films, spielt während der Kulturrevolution von Mao Zedong. Und auf den will der seit 2013 im Amt befindliche Staatspräsident Xi Jinping seit einiger Zeit nichts mehr kommen lassen.

Die Lage für Kreative und Intellektuelle verschärft sich so immer weiter – und nun traf es eben auch einen verdienten Regisseur wie Zhang Yimou, obwohl der sich selbst längst vom Rebellen zum Staatskünstler umerzogen hat, und 2008 die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Peking inszenieren durfte. Symbolisch heißt das: Niemand kann sich mehr sicher fühlen.