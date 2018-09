"Gonzo-Maniac" Chilly Gonzales lebt am Nervenzusammenbruch

Verwackeltes Filmmaterial aus dem Privatarchiv

Zwischen ihnen habe eine riesige Rivalität bestanden, ein Konflikt, der sein späteres Schaffen zutiefst bestimmt hat, erklärt Gonzales, der eigentlich Jason Charles Beck heißt, in aller Geschmeidigkeit. Regisseur Philipp Jedicke geht in "Shut Up And Play The Piano" der Selbststilisierung der Kunstfigur Chilly Gonzales vollkommen auf den Leim. Er will gar nicht, hinter die Maske des brillanten Selbstdarstellers blicken. Jedicke hat kein Interview mit dem älteren Bruder geführt, keine kritischen Wahrnehmungen von Wegbegleitern oder Lebenspartnern eingefangen. Stattdessen gibt es fast nur Beifallsbekundungen ehemaliger Partnerinnen wie Peaches und Leslie Feist, trotzdem ist natürlich das verwackelte Film-Material aus Gonzales‘ Privat-Archiv höchst sehenswert. Bleibt die Musik des Solo-Piano-III-Albums.

Stil-Quickies des Bürgerschrecks

Mit leicht "beklopptem" Gesichtsausdruck sitzt Chilly Gonzales am Klavier und sieht zu, wie seine Finger wohltemperierte Hommagen formulieren, an Fanny Mendelssohn etwa, die nahezu vergessene Schwester des großen Felix Mendelssohn, Ikonen der bürgerlichen Kultur vergangener Zeiten.

Ob diese idyllischen Instrumental-Stücke nun Fake-Klassik sind, Popsongs oder Neo-Klassik, kann eigentlich egal sein. Feststeht, dass wir sie brauchen, die Stil-Quickies dieses hochreflektierten Bürgerschrecks in Pantoffeln und Morgenmantel, der souverän zwischen Popkultur und Klassikbetrieb pendelt. Es geht eben nicht ganz ohne - nicht ohne Klänge, die für vermeintliche Reinheit stehen, für Empfindsamkeit und analogen Sensibilismus.

