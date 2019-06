Unersetzbar: Die Vor-Ort-Erfahrung

An dieses Leid – und das Leid, das die Sowjets mit angemesseneren und schnelleren Reaktionen hätten verhindern können – des bislang größten Atom-Reaktor-Unfalls der Geschichte will die Serie "Chernobyl" mit all ihren teils erfundenen Geschichten zwar erinnern. Aber selbst Craig Mazin, einer der Macher der Serie, beschwört die Vor-Ort-Erfahrung in Tschernobyl als Erleuchtung und kurbelt so vermutlich auch wieder den Dark-Tourism in der Sperrzone an: Im Podcast zur Serie schildert Mazin seine eigene Erfahrung beim Besuch von Tschernobyl. Er sei kein religiöser Mensch, aber der Besuch habe ungeheuer religiöse Empfindungen in ihm geweckt: "Dort entlang zu gehen, wo sie gingen, unter dem selben Stück Himmel zu sein wie sie, das bringt einen ein bisschen näher an sie – und wer sie waren – heran."