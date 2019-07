Was spielt die größte Rolle? Die Sprache, die ständige Wiederholung, die Provokation?

Sprache ist auf jeden Fall ein sehr zentrales Thema. Es geht um Grenzüberschreitung, und aus der folgen dann auch Taten. Extremes Gedankengut wird nicht mehr als extrem wahrgenommen. Und dann redet man über Pro und Kontra des Ertrinkenlassens von Menschen. In der Mitte der Gesellschaft, nicht nur in rechtsextremen Kreisen. In großen seriösen Zeitungen werden solche Fragen offen ausgesprochen. Das war 2015 noch nicht so, zumindest nicht in meinem Bewusstsein. Man hat schon gewusst, dass nicht unbedingt strukturell geholfen wird, aber es wurde nicht offen darüber diskutiert, ob das besser so ist, dass man Menschen ertrinken lässt.

Was ist die Konsequenz bei Ihnen? Der Song "32 Grad", über den wir gerade gesprochen haben, ist von 2015, Ihr neues Album heißt "Andorra". Dort geht es weniger politisch zu, Alltagsthemen, persönliche Themen stehen im Zentrum.

Den Eindruck macht es, das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde das schwer zu beantworten. Die politischen und gesellschaftlichen Themen stecken in den Zwischentönen. Das hat viel mit der Form zu tun. Ich finde es generell schwierig, politische Themen in Songtexte zu packen, ohne dabei irgendwie sperrig oder peinlich zu wirken. Damals habe ich den Kunstgriff verwendet, zynisch zu sein. Das scheint mir jetzt nicht mehr angebracht, weil sich alles so verschärft hat. Und weil ich es schwach gefunden hätte, mich zu wiederholen.

Was können Musik und Text politisch bewirken?

Das ist natürlich die große Frage. Man weiß es nicht, viele sagen, gar nichts. Ich glaube, Musik von jemandem wie mir kann die eigene Hörerschaft immer wieder bestätigen, dass man nicht alleine ist mit der eigenen Meinung. Aber einen stark Rechtskonservativen oder einen Rechtsextremen oder einen Verschwörungstheoretiker mit einem Song davon zu überzeugen, seine Meinungen zu überdenken – das ist, glaube ich, sehr schwierig. Man kann ermutigen und vielleicht auch ein Bewusstsein schaffen bei nicht so politisierten Menschen.

Wir können es ja auch eine Nummer kleiner machen: Was erhoffen Sie sich von dem Konzert heute in Chemnitz?

Ich glaube, es geht ganz konkret darum, die Menschen dort, die am meisten darunter leiden, die Bewohner von Chemnitz, die keine Rechtsextremen sind, nicht alleine zu lassen. Ich kenne da nicht so viele. Aber ich habe einige getroffen, die betont haben, wie wichtig das Konzert letztes Jahr war.