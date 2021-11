Chefbeleuchter verklagt Baldwin nach tödlichem Schuss

Nach dem tödlichen Schuss von Alec Baldwin auf eine Kamerafrau hat der Chefbeleuchter des Filmsets den Hollywood-Schauspieler verklagt. Serge Svetnoy beschuldigt den Schauspieler und Produzent Alec Baldwin, sowie zwei Dutzend weitere an dem Film Beteiligte, fahrlässig gehandelt zu haben. Er fordert Schadenersatz in unbekannter Höhe. In der bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klage werden auch die Produzenten und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed genannt.

Baldwin, der auch Produzent des Films ist, hatte am 21. Oktober während der Dreharbeiten zu dem Western im Bundesstaat New Mexico offenbar versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen, als er bei einer Probe die Requisitenwaffe abfeuerte. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen und verletzt. Der Revolver war offenbar mit mindestens einer echten Kugel geladen worden. Wie dies geschehen konnte, ist nach wie vor unklar.

Svetnoy: Kugel habe ihn nur knapp verfehlt

Die Kugel, die Hutchins tötete, habe ihn nur knapp verfehlt, erklärte Svetnoy in seiner Klage. Er habe ihren Kopf gehalten, als sie gestorben sei. "Sie hätten nie und nimmer scharfe Munition am Set haben dürfen", sagte sein Anwalt Gary Dordick auf einer Pressekonferenz. Für Svetnoy und Hutchins war es bereits der neunte Film, bei dem sie zusammen arbeiteten. "Sie war meine Freundin", sagte er.