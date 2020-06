Charles Dickens' 150. Todestag: Seine Helden sind die Underdogs

Den Dreck und den Druck, die Armut kinderreicher Familien im London des frühen 19. Jahrhunderts, dieses Leben, das er in "Oliver Twist" beschreibt: das hat Charles Dickens am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Zwölf Jahre ist der kleine Charles alt, das zweite von acht Kindern, als sein Vater wegen der Schulden ins Gefängnis muss. Die Mutter geht mit den anderen Kindern mit, Charles muss die Schule verlassen und arbeiten gehen, in Fabriken und Lagerhallen. Das hat ihn geprägt, sagt Florian Schweizer, der viele Jahre lang als Kurator für das Charles-Dickens-Museum in London tätig war und ein Buch über den Schriftsteller herausgegeben hat. "Daraus hat sich ein Sozialbewusstsein ergeben, das er sein Leben lang weitergeführt hat", sagt Schweizer.

Kehrseite des mächtigen Empires

Mit seinen Geschichten, Romanen und Artikeln beschreibt Charles Dickens einen Teil der viktorianischen Gesellschaft, der so ganz anders ist als das mächtige Empire und sein Sinn für die höheren Klassen. Dickens‘ Helden sind die Underdogs, die sich durchschlagen müssen, Kinder im kriminellen Milieu, Waisen ohne Aussicht auf Aufstieg.

"Er hat als Junge eine Welt kennengelernt, die ihm gezeigt hat, dass England und grade auch die Stadt London nicht nur das Imperium, die große Weltmacht war, sondern dass es auch sehr viel Armut gab in den Londoner Straßen, die er selber am eigenen Leib miterlebt hat. Er hat Menschen kennengelernt, mit denen er diese Armut geteilt hat." Autor Florian Schweizer

Aber Dickens schildert nicht nur soziale Missstände, er ist nicht nur Reporter. Er fängt Stimmungen ein, spürt den Zeitgeist auf, er würzt seine Werke mit Witz und Ironie. Immer gibt es bei ihm auch Figuren, die Aufstieg und Läuterung erfahren, wie zum Beispiel in der "Weihnachtsgeschichte", in der der grantige Geizhals Scrooge doch noch großzügig wird.

Beim Publikum beliebt

Schon die Zeitgenossen lieben Dickens. Seine Fortsetzungsromane sind heiß begehrt, die öffentlichen Lesungen sind der Renner und führen ihn bis nach Amerika, er liest vor Hunderten, manchmal bis zu 2.000 Menschen, ohne Mikrofon, ohne Lautsprecher. Zu Wohlstand kommt er erst spät, aber die öffentliche Anerkennung begleitet ihn über Jahre. Mehrfach, sagt Florian Schweizer, wurde ihm grade wegen seiner Arbeit als Sozialkritiker ein Platz im Parlament angeboten – allerdings vergeblich. "Er hat diese Angebote abgelehnt", so Schweizer, "weil er der Ansicht war, dass er durch seine Literatur mehr Menschen erreichen und mehr bewegen konnte als mit einem Sitz im Parlament."

Als Charles Dickens stirbt, ist er erst 58 Jahre alt, hinterlässt aber ein umfangreiches Werk. Begraben ist der Journalist, der zum Literaten seiner Zeit wurde, in der Londoner Westminster Abbey in der Poets Corner, der Dichter-Ecke.

Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!