Mythos im Comic: Charles Berberien variiert das Gilgamesch-Epos

Charles Berberian wurde 1959 in Bagdad geboren. In der Kindheit, so erinnert er sich, verfrachtete der Vater die Familie ins Auto und kutschierte sie in Richtung Babylon, zu den Hängenden Gärten. Der Sohn wäre viel lieber ins Schwimmbad gegangen. Null Bock auf alte Steine. Zeichnend kehrte er Jahre später nach Bagdad zurück: "Es war für mich eine Freude, viele Jahre später nach Bagdad zurückzukehren – zeichnend. Als ich die Stadt verließ, Anfang der 70er Jahre, wusste ich nicht, dass ich sie nicht wiedersehen würde – und dass so vieles in dieser Region verkehrt läuft. Niemand will dorthin. Die Menschen verlassen Bagdad und den Irak. So ist das Buch eine Wiederannäherung. Aber unabhängig davon steht die Geschichte für sich selber."

Auf subtile Weise präsent: Die kriegerische Gegenwart des Irak

Zum persönlichen Bezug kommt eine weitere Dimension. In Berberians Bilderwelten – viele von ihnen mit Aquarell-Farben gestaltet – entsteht nicht nur eine mythische Welt und mit ihr eine frühe Hochkultur. Auch die unmittelbare und bedrückende Gegenwart ist in "Shamhats Liebhaber" präsent, auf eine bewundernswert subtile Weise. Zum Epos gehört der Kampf von Gilgamesch und seinem Freund Enkidu gegen einen schwarzen Himmelsstier, ein Zauberwesen. Sie dürfen dabei keine Waffe benutzen. Sonst kommt ein Fluch über die Menschen im Land, für lange Zeit. Führt man sich die heutigen Bilder vom Land an Euphrat und Tigris vor Augen, fragt man sich unweigerlich: Gab es diesen Fluch vielleicht wirklich? Der Krieg sei jedenfalls omnipräsent, sagt Charles Berberian: "Wir Menschen sind in der Lage, so viele schöne Dinge zu erschaffen. Gleichzeitig können wir sie auch zerstören. Das ist unsere Natur. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir so respektlos sind – gegenüber unserer Welt und unserer Geschichte. Wir vergessen beständig, was wir falsch gemacht haben. Und wir machen wieder und wieder die gleichen Fehler."