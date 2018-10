Charles Aznavour ist gestorben

"Yesterday when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue," singt Schahnur Wainak Asnavurjan, vielen nur bekannt als Charles Aznavour, in "Yesterday When I Was Young". Er ist gebürtiger Armenier, singt aber in Englisch, Italienisch – hauptsächlich in Französisch und: in Deutsch. 1946 hat keine Geringere als Edith Piaf das Talent des jungen armenischen Exilanten entdeckt und ihn nach Kräften gefördert. Erst im Jahr 2004 veröffentlicht EMI "Das Beste auf Deutsch" und seither ist Aznavour auch für deutsche Popmusiknerds ein Held. Dabei gilt er schon längst weltweit als DER Chansonnier schlechthin.

Ein Sänger für die Menschen

"Es hat über 20 Jahre gedauert, bis die Zeitungen über mich geschrieben haben," ereiferte sich Aznavour einst, "dabei habe ich alles ausprobiert, alles! Ich habe getanzt, gesungen, in Filmen und auf dem Theater gespielt, weil ich ja eigentlich Schauspieler werden wollte. Und ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Ich lese jeden Tag – Victor Hugo und Molière. Das ist mir sehr wichtig. Ich memoriere diese ganzen Texte, um nicht alt zu werden und ich habe sogar im Tütü getanzt."

Aus mehreren Ehen sind sechs Kinder hervorgegangen und die Kinder waren ihm stets das Wichtigste: "Die vielen Tausend Schallplatten und der Ruhm, all das interessiert mich nicht," sagte Aznavour immer wieder, in den unterschiedlichsten Sprachen. "Ich bin nicht eitel – ich singe für die Menschen, die meine Musik hören wollen. Der Eitle, der Selbstsüchtige, das ist einer, der zu feige ist, auch die schlechten Seiten des Lebens anzunehmen. Ich bin ein Kunsthandwerker, das ist alles."