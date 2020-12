Chanukka 2020: Online-Party und Köstlichkeiten

Jeden Tag wird eine Kerze mehr entzündet, acht Tage lang. Das jüdische Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Normalerweise zünden die Gläubigen gemeinsam die Lichter in der Synagoge an, doch 2020 findet alles digital statt, zum Beispiel in der Liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München:

"Da wir uns nicht persönlich treffen können, machen wir jeden Abend eine Zoom-Übertragung, das heißt, jeder kann sich einwählen, wir sind verbunden und sehen uns auch und zünden gemeinsam die Kerzen an, jeder bei sich zu Hause." Eva Ehrlich, Liberale jüdische Gemeinde Beth Shalom in München

Die acht Kerzen brennen dabei in einem speziellen Leuchter mit dem Namen "Chanukkia". Denn bei der Wiedereinweihung des Tempels brannte der Überlieferung nach die Menora, also der siebenarmige jüdische Leuchter, wie durch ein Wunder acht Tage. Dabei war eigentlich nur ausreichend Öl für einen Tag vorhanden, erklärt Michael Strassmann, der Rundfunkbeauftragte des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern.

"Ein großes Wunder ist dort in Jerusalem geschehen. Auch die Kinder haben ihre eigene Chanukkia und die stellt man ins Fenster, dass man die Dunkelheit draußen erhellt, dass die Dunkelheit des Unglaubens durch den Glauben erhellt wird, wie es so schön heißt." Michael Strassmann, Rundfunkbeauftragter des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern

Für die Kinder gibt es außerdem jeden Abend ein Geschenk. Und natürlich gutes Essen. Und es wird viel gesungen und gespielt, berichtet Michael Strassmann: "Da gibt es den sogenannten Dreidel, einen Chanukka-Kreisel, mit dem man spielt. Man spielt zumeist um Süßigkeiten."

Essen to go

Chanukka ist ein Familienfest. Nicht jeder hat natürlich Kinder oder die Familie ist weit weg. Und empfohlen wird in diesem Corona-Jahr: möglichst wenig Kontakte. Deshalb ist auch in Amberg in der Oberpfalz ein geplantes Konzert an Chanukka abgesagt worden. Stattdessen hat die Gemeinde Kerzen und kleine Leuchter an alle Mitglieder verschickt und für alle ein Essen gekocht, sagt Rabbiner Elias Dray: "Für ältere Mitglieder fahren wir das Essen mit einem Fahrdienst aus und jüngere Gemeindemitglieder können es sich abholen."

Online-Party für die ganze Familie

In der Gemeinde am Jakobsplatz in München gibt es Take-Away-Essen für alle. Und für jede Familie ein Geschenk. In Straubing hat die Gemeinde 2.000 typische Chanukka-Plätzchen gebacken und in Tütchen verpackt vor die Haustüren gebracht. Außerdem dürfen sich hier die Familien einzeln und nacheinander das Licht beim Rabbiner in der Synagoge abholen. In der Münchner Gemeinde von Eva Ehrlich findet eine Online-Party statt mit Zauberer für die Kinder und Musik für die Erwachsenen.

"Und die Mitglieder sind aufgerufen, wenn die Mitglieder Latkes oder Sufganiot backen, dann sollen sie davon ein Video machen und es an die Gemeinde schicken." Eva Ehrlich, Liberale Gemeinde Beth Shalom in München

Köstlichkeiten zu Chanukka, in Öl gebacken. Zur Erinnerung an das Ölwunder von Jerusalem. Die Lichter von Chanukka, das hofft Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, können und sollen mehr noch als in den vergangenen Jahren in diesen dunklen Zeiten für unsere Gesellschaft ein Zeichen der Hoffnung sein – gemeinsam mit den Lichtern des Advents.

Interessieren Sie sich für Themen aus Religion, Kirche, Glaube und Spiritualität? Unser Newsletter hält sie auf dem Laufenden - jeden Freitag frei Haus. Hier geht's zum Abo.