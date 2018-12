Chance für die Kirche? Das Gebetshaus Augsburg

Rund um die Uhr wird im Gebetshaus in Augsburg in Vier-Stunden-Schichten gebetet. Nach dem Vorbild der amerikanischen 24/7-Prayerbewegung preisen sogenannte Missionare seit dem Jahr 2011 mit kraftvoller Musik und Lobpreis-Texten Jesus.

Das Gebetshaus Augsburg zeigt sich modern und hipp

Der Gebetsraum ist offen für Gäste - sie beten im Sitzen, Stehen oder Liegen. Einige gehen mit ausgebreiteten Armen hin und her, die Augen geschlossen, leise murmeln sie die Texte der Band mit.

Das Gebetshaus ist modern eingerichtet, im Erdgeschoss ein hippes Café mit Designermöbeln, viele Wände bunt und kunstvoll verziert. Der Gebetsraum selbst zeigt sich schlicht, hell erleuchtet, lediglich mit einem Holzkreuz in der Mitte. Er bietet Platz für 400 Menschen.

"Wenn wir wollen, dass Leute beten, dann lass es uns mit Musik versuchen, die es den Leuten nicht extra schwer macht. Oder mit Räumen, die nicht so kirchlich und so kalt sind, dass man es nicht drin aushält." Johannes Hartl, Gründer des Gebetshauses

Johannes Hartl: Kirchen müssen sich besser verkaufen

Der katholische Theologe Johannes Hartl ist Gründer des Gebetshauses. Er sieht sich zwar nicht in Konkurrenz zu den beiden großen christlichen Kirchen. Trotzdem bescheinigt er ihnen eine Krise, aus der sie nur herauskommen könnten, wenn sie lernen, sich besser zu verkaufen. Für ihn heißt das: Missionieren, kämpferisch sein, klare Kante zeigen. Das predigt Hartl in seinen Büchern und Vorträgen, zum Beispiel auf der Augsburger MEHR-Konferenz.

"Da draußen" tobt seiner Meinung nach ein Kampf um Himmel und Hölle. Darüber spricht er auch in seiner YouTube-Video-Reihe "Hard Facts".

"Ja es gibt die Hölle, es ist eine reale Gefahr, aber Jesus kann Dich real draus erretten und Du solltest heute Dich für Jesus entscheiden, um Deine Ewigkeit im Himmel klarzumachen."

Gottesbild, das nicht dem Zweiten Vatikanischen Konzil entspricht

Ein Gottesbild, das heute in weiten Teilen der Universitätstheologie nicht mehr vertreten werde, sagt Magnus Striet, Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg im Breisgau. Es gebe laut Hartl, sagt Striet, "überhaupt keine Heilsmöglichkeit des Menschen, wenn nicht das Bekenntnis zu Jesus dem Christus da ist". Ein christlicher Absolutheitsanspruch, von dem sich die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren verabschiedet hat.

Tag und Nacht beten die Missionare im Gebetshaus unter anderem für die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Europa, wie es in einer Broschüre des Gebetshauses heißt. Sie beten für – Zitat – „Erkenntnis von Jesus unter Juden“ und „Träume von Jesus unter Muslimen“. Über Muslime sagte Johannes Hartl einmal: Sie müssten noch den richtigen Gott noch kennenlernen.

Geht es Johannes Hartl also um die Missionierung Andersgläubiger? Auch das ein Anliegen, von dem sich die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil distanziert und den Begriff der Mission neu definiert hat.

Bistum Augsburg stellt sich hinter Johannes Hartl

Trotzdem stellt sich das Bistum Augsburg seit 2017 hinter Johannes Hartl und sein Gebetshaus: Hier werde nichts gelehrt, was im Widerspruch zur Lehre der katholischen Kirche stehe. Bischöfe und Priester klatschen und feiern mit, beim katholischen Gottesdienst auf der riesigen Bühne der MEHR-Konferenz.

"Es wächst eine neue Begeisterung etwas zu tun für das Evangelium, was kann uns Besseres passieren?" Weihbischof Florian Wörner, Augsburg

Bischof Oster: Beispiel für gelungene Jugendarbeit

Auch der Passauer Bischof Stefan Oster lobt das Gebetshaus als "ansprechend traditionell" und ein Beispiel für gelungene Jugendarbeit und Neuevangelisierung. Der Theologe Magnus Striet zweifelt allerdings daran, ob sich das Gebetshaus als Wegweiser für die Zukunft der katholischen Kirche eignet.

"In diesen Gebetshäusern wird Gefühl bedient und am Ende darf die Reflexion nicht stattfinden, weil die Reflexion sofort wieder die Einfachheit des gerade Erlebten unterbieten würde." Theologe Magnus Striet

Sollten die Kirchen sich diesem Phänomen anpassen, würden sie dauerhaft ihre Schwierigkeiten im Inneren eher vergrößern, so Striet.