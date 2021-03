Chance für Bands aus der Region: "Save The Date Sessions"

Um Bands aus Unter- und Mittelfranken eine Chance zu geben, haben Navigator Productions eine Veranstaltungsreihe namens "Save The Date Sessions" ins Leben gerufen. Hinter Navigator Productions steckt der Veranstalter Steffen Rose, der schon seit über 30 Jahren Punk- und Hardcore-Konzerte in Schweinfurt, Würzburg und Nürnberg organisiert. Dazu gehört unter anderem auch das Mission Ready-Festival in Giebelstadt.

Acht Termine von Mai bis August

Die "Save The Date Sessions" umfassen acht Konzerttermine zwischen dem 20. Mai und dem 12. August 2021. Das sind alles Termine, an denen im Schweinfurter Stattbahnhof, im Z-Bau oder dem Hirsch in Nürnberg international bekannte Acts gebucht waren. Darunter Dead Kennedys, The Rumjacks, Chuck Ragan oder Bury Tomorrow. Die Shows wurden aber coronabedingt abgesagt.

Bands aus Unter- und Mittelfranken treten auf

An diesen freien Terminen sollen jetzt jeweils drei Bands aus Unter- und Mittelfranken auftreten. Dafür können sich Bands ab sofort bis zum 1. Mai bewerben. "Was den Musikstil und die Bühnenerfahrung betrifft, sind wir völlig offen. Vielleicht entdecken wie ja den einen oder anderen ungeschliffenen Diamanten aus der Region, den wir noch nicht kennen", so Rose.

Gleiche Bedingungen wie für große Bands

Steffen Rose verspricht, dass die regionalen Bands unter den gleichen Bedingungen wie die großen Bands auftreten werden: Bühnentechnik, Betreuung, Catering. Zugelassen sind coronabedingt jeweils 70 Zuschauer, der Eintritt soll mit 15 Euro bewusst niedrig gehalten werden.

Möglich gemacht hat die Konzertreihe das Bundesprogramm "Neustart Kultur" der Initiative Musik. Aus der Fördereinrichtung der Bundesregierung kommt ein niedriger fünfstelliger Betrag für das Projekt. Ein eigens dafür beauftragter, neutraler Booker sichtet die eingegangenen Bewerbungen und vergibt die insgesamt 24 Plätze in den "Save The Date Sessions".

Unterstützung von Bund und Bezirken

Unterstützt wird die Initiative von den beiden Popularmusikbeauftragten der Bezirke Unter- und Mittelfranken. Für Navigator Productions sind die "Save The Date Sessions" ein rein ehrenamtliches Projekt, auch um Tontechnikern, Securities oder Caterern nach monatelanger Flaute wieder Aufträge zu verschaffen.