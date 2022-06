Film: "Cha Cha Real Smooth" von Cooper Raiff

Fortan verdient Andrew sein Geld damit, eine unvergessliche Feier aus dem religiösen Pflichtevent zu machen, das für jüdische Teenager den Übergang ins Erwachsenenalter markiert. Doch auch, wenn es ihm gelingt, seinem kleinen Bruder und dessen Freunden den beginnenden Ernst des Lebens zu versüßen: Vor dem emotionalen Auf und Ab, das das Erwachsenwerden mit sich bringt, kann Andrew weder sie noch sich selbst bewahren. Denn darum geht es eigentlich in "Cha Cha Real Smooth": Ob man nun 12, 22, 32 oder älter ist – es gibt kein Abschlussdiplom für die Reifeprüfung namens Leben. Und das schwierigste Fach ist für wirklich jede Altersgruppe die Sache mit der Liebe.

Die vielen Gesichter der Liebe

Andrew verliebt sich unglücklich in eine alleinerziehende Mutter, die zehn Jahre älter ist als er und eine autistische Tochter hat. Sein kleiner Bruder verliebt sich zum ersten Mal und weiß nicht, was zu tun ist. Und ihre Mutter lebt in einer scheinbar toxischen Ehe. Jede Beziehung – ob romantischer oder familiärer Natur – ist mindestens so komplex wie die Personen, die sie führen. Manche nutzen Liebe, um ein zurückliegendes Trauma zu vergessen. Andere suchen Liebe, um Geborgenheit zu finden – für sich oder auch für Angehörige. Und eigentlich alle wollen so sein, wie sie sind und wünschen sich Seelenverwandte – unabhängig davon, ob sie an dieses Ideal glauben oder nicht.

Cooper Raiff gelingt mit seinem zweiten Spielfilm das Kunststück, die unendlichen Variablen der Liebe in einem gesellschaftlichen Mikrokosmos zu vereinen, der auf den ersten Blick nichts mit dem eigenen Alltag zu tun hat und mit schmunzelnder Distanz betrachtet wird. Im Laufe der Filmhandlung zeigt sich jedoch, dass "Cha Cha Real Smooth" eine wohldurchdachte Choreographie auf der Tanzfläche zwischen Absurdität und Monotonie des Lebens besitzt. Mal gibt der Kopf den Takt vor, mal der Bauch. Und auch, wenn das wunschlose Glück, das mancher Beziehungstanz bereithält, nicht von Dauer ist – die Erinnerung an die gemeinsame Zeit ist für die Ewigkeit.