Wie Katie Melua auf ihrem neuen Album an Bob Dylan anknüpft

Doch "Album No. 8" gewährt nicht nur tiefe Einblicke in die verletzte Gefühlswelt der Künstlerin, es ist auch eine Hommage an ihre ursprüngliche Heimat: Die ehemalige Sowjetrepublik Georgien, die sie mit acht Jahren verlassen hat, aber immer noch gerne und oft besucht.

Zurück zu ihren georgischen Wurzeln

Das äußert sich in der Zusammenarbeit mit dem Georgian Philharmonic Orchestra und dem Gori Frauenchor, aber auch in Songs, die von Reiseimpressionen aus der Region handeln. Von einem Land, das – so Katie Melua – viel zu bieten habe. Mit umso größerer Sorge verfolge sie den Konflikt der Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan – genau wie die Situation in Weißrussland: "Gott, das ist doch völlig verrückt. Und was Belarus betrifft: Hoffentlich findet sich da eine Lösung – so, wie es uns vor ein paar Jahren in Georgien gelungen ist." Da habe es massive Proteste gegeben, weil schreckliche Dinge in den Gefängnissen passiert seien. Und die Menschen seien so lange auf die Straße gegangen, bis es zu einem friedlichen Regierungswechsel gekommen sei.