Causa Pilz: "Sternsinger" veranlassen Missbrauchsuntersuchung

Fünf Wochen bevor tausende Kinder und Jugendliche am Dreikönigstag zum Spendensammeln wieder von Haus zu Haus ziehen, hat das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" angekündigt, die Amtszeit seines früheren Präsidenten Winfried Pilz auf mögliche weitere Missbrauchstaten hin untersuchen zu lassen. Zuvor hatte das Erzbistum Köln im Juni diesen Jahres öffentlich gemacht, dass sich der 2019 verstorbene Pilz vor seiner Amtszeit bei den "Sternsingern" (2000-2010) in den 1970er-Jahren gegenüber einer schutzbedürftigen Person sexuell missbräuchlich verhalten habe. Zugleich erging der Aufruf an mögliche weitere Betroffene, sich beim Erzbistum zu melden.

Causa Pilz überschattet von strittigen Woelki-Aussagen

1966 im Kölner Dom zum Priester geweiht, machte sich Pilz später als Autor zahlreicher geistlicher Lieder einen Namen, darunter mit seiner deutschen Übersetzung des Klassikers "Laudato si'". Für das Erzbistum Köln war er als Diözesanjugendseelsorger und Rektor der Jugendbildungsstätte "Haus Altenberg" bei Köln tätig.

Begleitet wird die Causa Pilz von der Frage, wann der heutige Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki, von dem Pilz angelasteten Missbrauchsfall erfuhr. In zwei eidesstattlichen Versicherungen hatte Woelki vor Gericht erklärt, erst im Juni mit den Vorwürfen gegen Pilz befasst gewesen zu sein. Demgegenüber erklärte eine frühere Erzbistums-Mitarbeiterin im "Kölner Stadt-Anzeiger", schon 2015 eine Liste mit früheren Missbrauchstätern erstellt zu habe, die Kardinal Woelki auch persönlich erhalten habe. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Kardinal wegen mutmaßlich falscher eidesstattlicher Versicherungen auf.

Bislang keine weiteren Missbrauchsvorwürfe gegen Pilz

Mit Blick auf Pilz will das Hilfswerk "Die Sternsinger" nun "etwaiges sexuell missbräuchliches Verhalten" seitens ihres früheren Präsidenten aufarbeiten lassen. Die voraussichtlich sechsmonatige Untersuchung werde von der Rechtsanwältin Bettina Janssen in Köln durchgeführt und Anfang Januar beginnen. Die Ergebnisse sollen in einem Abschlussbericht veröffentlicht werden.

Interne Akten wie Personalunterlagen, Vorstandsakten des Kindermissionswerks seien bereits analysiert worden, hieß es. Zudem seien Gespräche mit Mitarbeitenden geführt worden, die mit dem ehemaligen Präsidenten zusammengearbeitet hatten. Daraus hätten sich "nach bisherigem Kenntnisstand keine Hinweise auf sexuell missbräuchliches Verhalten" von Pilz während seiner Amtszeit als Präsident des Kindermissionswerks ergeben, erklärten die "Sternsinger".