Cate Blanchett: "Misstrauen und Angst in der Welt unglaublich"

"Wir leben tatsächlich in einer Welt, die vom Populismus dominiert wird, in der Argumente nicht gehört werden", so die australisch-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett (52) in einem Gespräch mit der spanischen Zeitung "El Pais". Sie war zuletzt im vergangenen Jahr in der Weltuntergangs-Satire "Don't Look Up" zu sehen, in der die von unfähigen Politikern regierte Erde von einem Kometen getroffen wird. Zwar kann eine Handvoll Menschen per Raumkapsel flüchten, doch der Planet, den sie schließlich erreichen, erweist sich als wenig "wohnlich".

Die "eingebildete Angst" macht sie wütend

Jetzt bestätigte Blanchett ihren Pessimismus: "Das weltweite Ausmaß an Misstrauen und Angst ist unglaublich. Ich bin immer noch erstaunt über die weit verbreitete Korruption, die wir akzeptiert haben." Die Menschen sollten mehr darüber nachdenken, und deshalb sei es angebracht, diese Art von Filmen zu machen, darüber zu diskutieren. Es mache sie "wütend zu sehen, wohin die Welt geht, wegen dieser eingebildeten Angst, die von einigen geschürt wird", so die prominente Kinoheldin.

Vor einigen Tagen hatte die doppelte Oscar-Preisträgerin (2004 und 2013) sich gegenüber der BBC ähnlich geäußert: "In der heutigen Welt ist es geradezu gefährlich, sich der Wahrheit zu stellen, es ist inzwischen fast wie im Zirkus. Wir sind von der Wahrheit geschockt." Irgendwie sei der Begriff "Wahrheit" politisiert worden und er werde nicht nur dazu genutzt, Menschen voneinander zu entfremden, sondern auch von sich selbst. Mit Hinweis auf ihren neuen Film "Nightmare Alley", der am 27. Januar in Deutschland startet und wo sie eine Psychoanalytikerin auf Abwegen spielt, sagte sie: "Ich glaube, dass der Film den Augenblick behandelt, wo du anfängst, die Lügen zu glauben, statt mit der unumstößlichen wissenschaftlichen Wahrheit klarzukommen."

Gegenüber "El Pais" erläuterte Blanchett erstmals ihr nächstes Projekt: Sie kaufte die Filmrechte an den Kurzgeschichten "Was ich sonst noch verpasst habe" der 2004 verstorbenen Lucia Berlin. Im Original heißt der Titel "A Manual for Cleaning Ladies" (Handbuch für Putzfrauen). Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar wollte das Werk, in dem 43 Frauenschicksale beschrieben werden, seit vier Jahren verfilmen, konnte sich dazu allerdings aus verschiedenen Gründen bisher nicht durchringen. Seine Firma gab die Rechte daher wieder ab, doch jetzt kaufte sie Blanchett mit ihrer Produktionsfirma "Dirty Films".

"Möchte Almodóvars Leidenschaft genießen"

"Wir sind Abenteurer, ich glaube nicht an hierarchische Strukturen", so die Schauspielerin, die sich scherzhaft als "neue Chefin" von Almodóvar bezeichnete. 2023 soll gedreht werden. Schon lange habe sie mit dem bekanntesten spanischen Filmemacher zusammenarbeiten wollen, "um seine Leidenschaft zu genießen". Er sei "zutiefst humanistisch" geprägt. Und was die Kurzgeschichten von Lucia Berlin betrifft, lobte Blanchett: "Es ist faszinierend, wie Berlin sich selbst aus vielen verschiedenen Perspektiven erkundet hat: Liebe, Sucht, der kreative Prozess." Alle Frauen in ihren Geschichten seien tief im Inneren sie selbst. Das habe Almodóvar begriffen, weil er "die primären Mechanismen der Beziehungen zwischen Menschen" kenne. In seinen Filmen stecke Herz und gleichzeitig eine tiefgreifende Reflexion über Ästhetik.

Pedro Almodóvar hatte bereits im Dezember gegenüber dem Branchenblatt "Variety" erklärt, er werde das Drehbuch zunächst auf Spanisch verfassen, bevor es ins Englische übersetzt wird. Dass Cate Blanchett in der Lage ist, in einem Film mehrere Charaktere gleichermaßen glaubwürdig zu spielen, bewies sie bereits 2015 mit "Manifesto". Dort verkörperte sie 13 Rollen, vom Obdachlosen über eine herrische Ballett-Choreographin und eine Society-Lady bis hin zu einer Kranfahrerin in einem Müllheizkraftwerk. Das Kunstprojekt wurde international gewürdigt.