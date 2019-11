Cate Blanchett ist in "Bernadette" die Wucht in Zuckertüten

Es gibt eine Szene in Richard Linklaters neuem Film, bei der man nicht weiß: Soll man jetzt lachen oder weinen? Bernadette, die titelgebende Hauptfigur, fährt mit ihrer 15-jährigen Tochter Bee im Auto. Aus dem Radio tönt Cindy Laupers 80er-Jahre-Hit "Time after time". Und die beiden tun, was man eben so macht, wenn die Welt mit all ihrem Gefühlschaos plötzlich in einen einzigen Song gepresst zu sein scheint: Sie singen lauthals mit.

In der tragikomischen Szene artikulieren Mutter und Tochter etwas, das sie zuvor stillschweigend in sich eingeschlossen haben: den nahenden Trennungsschmerz. Bald schon wird Bee das Elternhaus in Seattle verlassen und auf eigenen Wunsch in ein Internat, in eine fremde Stadt ziehen. Die symbiotische Beziehung der beiden wird erstmals durchschnitten, der vertraute Alltag muss neu sortiert werden. Ein emotionales Desaster.

Solitär und Epizentrum in einem

Wollte man ein vernichtendes Urteil über Linklaters Film abliefern, könnte man dieses Stimmungsbild auch als Kurzzusammenfassung stehenlassen: ein emotionales Desaster. Aber ganz so einfach beziehungsweise ganz so schlimm ist es dann doch nicht. "Bernadette" ist zwar oft hochgradig kitschig und hat kaum etwas von dem dialoglastigen Naturalismus, der viele Linklater-Filme auszeichnet, aber dafür hat die Tragikomödie etwas, das sogar bei einem so sensibel agierenden Regisseur wie Linklater Seltenheitswert hat: eine Protagonistin, die alle anderen Figuren überragt und so zentral ist für die Geschichte, dass man sie ohne weiteres als Epizentrum bezeichnen kann. Und als solches muss Bernadette heftigsten Erschütterungen standhalten.