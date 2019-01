"Cat Person" und andere Kurzgeschichten von Kristen Roupenian

Warum bereitet es so ein Vergnügen, von unglücklichen Menschen zu lesen? Kristen Roupenian kann das nicht erklären, es unter Beweis stellen schon: Denn was ist ihr Erzählband anderes als ein Kabinett klagender Gestalten? Allesamt glücklos, diese Figuren, aber sie in ihrem Unglück zu beobachten, ist sehr beglückend für den Leser: Da wäre zum Beispiel die Frau, die sich noch sehr gut daran erinnern kann, welche Befriedigung es ihr als Kind verschafft hat, andere Kinder zu beißen. Eine Gewohnheit, die sie sich im Erwachsenenalter selbstverständlich mühsam abzugewöhnen versucht. Oder das junge Paar, das sich, aller Scham zum Trotz, von der Erfahrung gemeinsam ausgeübter Macht berauschen lässt.

"Er hungerte wie ein trauriger kleiner Hund nach Lob und Anerkennung, und es fühlte sich gut an, zu sehen, wie sehr er sich darüber freute; wir wollten seinen samtigen Kopf streicheln, ihn hinter den Ohren kraulen und dabei zusehen, wie er sich vor Wohlbehagen wand."

Kristen Roupenian kennt verschiedene Wege zu düsteren Fantasien und verdrängten Emotionen. Manche Geschichte beginnt ganz harmlos, nichtsahnend lässt sich ein Leser auf die Figuren und ihre Gefühlswelten ein, um von der unheimlichen Wendung schließlich umso heftiger mitgenommen zu werden. Andere Erzählungen verstören schon im ersten Absatz. "Ein netter Typ" zum Beispiel. Ted, der nette Typ aus dem Titel, ist 35 und – so erfährt man gleich im ersten Satz – zu seiner Erregung stellt er sich gern vor, sein Penis sei ein Messer, ein gefährlich begehrenswertes Objekt zum Aufschlitzen der begehrten Frau. Die Quellen solcher Geschichten, die übrigens niemals nur beim Mann das Dunkle, Böse erkunden? Studienjahre in der Literaturgeschichte, natürlich, und der Psychologie. "Eines habe ich gelernt, als ich älter geworden bin: Ich bin eine Person, die sehr stark auf die Form achtet, auf soziale Konventionen, darauf, es anderen recht zu machen", sagt Kristen Roupenian. "Und gleichzeitig merke ich, dass ich andere Seiten habe, die nicht so leicht zu der Geschichte passen, die ich gern von mir erzähle. Psychologie war eine Art die Frage zu stellen, die ich mir auch beim Schreiben immer stelle: Warum tue ich, was ich tue? Und warum reicht es nicht zu wissen, wie man fühlen sollte, wie man sich verhalten sollte, um dann auch wirklich so zu fühlen und sich so zu verhalten?"

Geschlechterverhältnisse als literarisches Spiel

Es greift zu kurz, die Geschichten inhaltlich auf Machtstrukturen und Geschlechterverhältnisse zu befragen. Denn Sprengkraft entwickeln sie, weil sie diese Fragen als literarisches Spiel ausagieren. In einer Geschichte zwingen abrupte Wechsel zwischen Präsens und Imperfekt den Leser zuerst, unmittelbar am Geschehen teilzuhaben, Komplize der Figur zu sein, und später, die Komplizenschaft aufzugeben und mit Distanz zu reflektieren. In einer anderen überrascht der Erzähler mit einem Perspektiv-Wechsel. Zuerst ist man Marla ganz nah, die für ihre Tochter Tilly eine Geburtstagsparty ausrichtet. Durch ihre Augen sieht man Tilly im rosa Kleidchen wie ein herausgeputzter Flamingo die Feierei eröffnen und mit ihr weigert man sich, die Frau, die auf dem Schoß von Tillys Vater Platz nimmt, beim Namen zu nennen oder sich in sie hineinzuversetzen. Gerade hat man sich eingerichtet, in diesem einfachen Freund-Feind-Schema, als der Erzähler, ein machtvoller Erzähler die Identifikation mit der einen Frau löst und eine andere Perspektive einnimmt:

"Lassen wir mal Tilly, die einen Plan ausheckt, außen vor. Und Marla bei ihrem Glas Wein. Stellen Sie sich vor, Sie wären die Freundin. Hier, auf der Geburtstagsparty von der Tochter Ihres Freundes. Ausgerichtet von der Mutter der Tochter Ihres Freundes. Besucht von den Freundinnen der Mutter der Tochter Ihres Freundes."

Moderne Märchen über die Manipulation der Gefühle

Eine andere Geschichte beginnt wie ein Märchen, diese Gattung, die wie keine zweite beweist, dass schon Kinder dem Treiben unheimlicher, unglücklicher Figuren gern folgen, wenn sie nur literarisch eingekleidet sind. Eine Prinzessin darf sich einen Mann wählen und verliebt sich doch nur in das eigene, grotesk verzerrte Spiegelbild. Die Geschichte ist Echoraum für antike Mythen – von Narziss und Echo, von Philomela und König Midas – und zugleich ein modernes Märchen: "Gerade uns Frauen wird so viel über Selbstliebe erzählt – du kannst nur jemanden lieben, wenn du dich selbst liebst zum Beispiel, dann erst kannst du die Liebe bei jemand anderem suchen. Und ich glaube, diese oberflächlich heiteren Erzählungen haben eine Schattenseite. Diese Geschichte nimmt sich diese Schattenseite vor, bläst sie auf bis zu dem Punkt, an dem man das Dunkle, Extreme an den Erzählungen erkennt, aber auch das Lächerliche. Und das gelingt, indem hier all die Erzählungen nachhallen, die wir so in unserem Kopf haben."

Kristen Roupenian geht in jeder Geschichte ein Risiko ein – weil sie literarisch etwas wagt und sich nicht einfach auf ein Thema verlässt, das dem Markt aktuell zusagt. Manche Geschichte mag einem deshalb sehr effektvoll gewebt erscheinen, mancher Bezug zur Literaturgeschichte, um ein oder zwei Gender-Ecken gedreht, kann verrückt erscheinen. Aber gerade das macht diese Erzählerin aus: Dass sie die spezifisch literarischen Möglichkeiten erkundet, um von lustvollen Machtspielen zu erzählen und von der Steuerung, Manipulation fremder Gefühle.

"Cat Person" von Kristen Roupenian ist übersetzt von Nella Beljan und Friederike Schilbach im Aufbau Verlag erschienen.