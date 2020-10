Castorf macht die große Flatter: "Die Vögel" in München

Der heutzutage nur noch wenig aufgeführte Komponist Walter Braunfels (1882 - 1954) machte daraus eine rund dreistündige, groß besetzte und groß gemeinte Oper, die fast genau vor 100 Jahren in der Bayerischen Staatsoper in München uraufgeführt wurde, Ende November 1920. Das hätte ein großes gesellschaftliches Ereignis zu einem runden Jubiläum sein sollen. Der Enkel von Braunfels, der bekannte Architekt Stephan Braunfels, ist ein eifriger Förderer der Arbeiten seines Großvaters. Und jetzt saß er ohne jede Begleitung mit gerade mal 49 weiteren Personen, darunter viele Kritiker, weit verteilt in diesem Riesen-Raum und schaute sich die letzte Premiere vor dem Teil-Lockdown an, von dem jetzt noch keiner sagen kann, wie lang er wirklich dauern wird.

Das kann selbst Castorf nicht toppen

Was für ein Abend! Ein universales Stück in einer universalen Krise. Und da war der Regisseur Frank Castorf genau der richtige Mann, denn der erzählt niemals eine Geschichte, sondern immer alle. Das nervt manchmal, es überfordert viele, aber die "Vögel" sind eine Fabel, die wirklich alles aushält. Oder anders ausgedrückt: Das antike Stück hat so viele Wirklichkeiten gesehen, so viele Generationen ausgehalten, das kann selbst ein Castorf nicht toppen.