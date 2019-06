Cartoonist Mordillo 86-jährig auf Mallorca gestorben

Mordillo war für seine Zeichnungen von Knollennasen-Figuren mit großen Füßen berühmt. Er wurde als Sohn spanischer Einwanderer in Buenos Aires geboren und ließ sich zum Illustrator ausbilden. Später zeichnete er für Kinderbücher und Trickfilme. In den 60er Jahren arbeitete er in den USA auch als Zeichner für Cartoon-Serien wie Popeye. In den 80er Jahren waren seine Knollennasen-Figuren in Werbespots für die ARD-Fernsehlotterie zu sehen.