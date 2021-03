Carpe Diem! Helmut Sturm-Ausstellung in Neumarkt geöffnet

Man muss weder Statistik-Nerd noch Wahrsager sein, um sich ausrechnen zu können, dass die meisten Museen schon bald wieder schließen werden. Das dritte Mal dann.

Und die "Öffnungszeiten" dazwischen sind gemeinerweise immer gerade so lang, dass man sich an die Schließungen nicht gewöhnen und psychohygienisch sinnvoll abstumpfen könnte: Nein, es tut jedes Mal wieder genauso, wenn nicht noch mehr weh, wenn die Tür mal wieder ins Schloss kracht. Also: Carpe Diem!

Mit Farbe gegen gesellschaftliche Verkrustungen

Das haben sich auch die Verantwortlichen im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz gesagt und den Lockdown genutzt, um ihre eigentlich für Ende März angekündigte Helmut Sturm-Ausstellung "Spielfelder der Wirklichkeit" schon früher aufzubauen und bereits jetzt zu zeigen.

Helmut Sturm gehörte Ende der 50er Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Künstlergruppe SPUR, die sich nicht nur mit Malerei, sondern auch mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzte und sich dabei vehement gegen eine sich unpolitisch gebende Adenauerzeit wandte. Der bayerische Staat und die Justiz reagierten heftig.