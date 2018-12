Caroline Links Film erzählt, warum Hape Kerkeling Komiker wurde

Die ergreifendste Szene ziemlich genau in der Mitte des Films geht so: Der neunjährige Hans-Peter ist mit seiner Mama allein Zuhause. Der Vater irgendwo auf Montage. Der Junge sieht fern, die Mutter, schwermütig und depressiv, greift sich im Vorbeigehen ein paar Schlaftabletten, sagt ihrem Sohn, er könne so lange fernsehen, wie er wolle. Sie geht ins Bett, und irgendwann krabbelt Hans-Peter zu ihr, da liegt sie dann schlafend neben ihm. Dass sie da schon bewusstlos ist, ahnt der Junge nicht. Erst am nächsten Morgen schlägt er Alarm. Sanitäter. Krankenwagen. Intensivstation. Ein paar Tage später ist die Mutter von Hape Kerkeling tot. Caroline Link geht es in ihrem neuen Film darum, zu begreifen, "dass hinter diesem wahnsinnig erfolgreichen Komiker Hape Kerkeling so eine tragische Geschichte steckt", wie sie sagt.

Gute Balance zwischen Tragik und Komik

Caroline Link, seit ihrem Kino-Debüt „Jenseits der Stille“ eine gefühlvolle Beobachterin tragischer Familiengeschichten, gelingt wieder eine gute Balance zwischen Tragik und Komik. "Man kann viel lachen in dem Film, auch Kinder können sehr viel lachen", sagt Link. "Aber es gibt eben auch diese sehr schmerzhaften Momente, die sehr tief gehen und die mir auch immer wichtig waren, dass sie sehr tief gehen. Weil das um den Tod einer jungen Mutter geht und da gibt es nichts zu relativieren."

Leider braucht der Film eine gute halbe Stunde, bis er zu seiner Geschichte findet. Die ersten 30 Minuten wirken, als wollten Drehbuchautorin Ruth Toma und Regisseurin Caroline Link den Beweis führen, dass der kleine Hans-Peter gar nicht anders konnte, als einmal ein großer Entertainer zu werden. Als wäre auch aus dem Wunsch, die Mutter aufzuheitern, die spätere Berufswahl hervorgegangen. Da sieht man ihn also im Kramerladen von Oma Änne Nachbarinnen parodieren, an Fasching verkleidet er sich als Prinzessin und nachdem er von seiner Oma ein Pferd geschenkt bekommen hat, aber noch gar nicht richtig reiten kann, setzt er sich falsch herum in den Sattel und erkennt früh das Prinzip körperlicher Komik.

Leider neigt der Film zu küchenpsychologischen Erklärungen

"Der Junge muss an die frische Luft" ist eine Produktion der Potsdamer UFA unter Geschäftsführer Nico Hofmann, der Filmgesellschaft also, die viele Fernsehserien dreht wie etwa "Ku’Damm 59" oder „Deutschland 86“. Das sieht man dem Film an – die Bilder sind schön gleichmäßig ausgeleuchtet wie eben passend für den Wohnzimmer-Bildschirm, das Siebziger-Jahre-Setting wirkt arg kulissenhaft und der klebrige Dauersoundtrack ist so nervig, dass man sich einen Regler wünschte, mit dem man die Klangsoße zumindest im Kino bitte wegdrehen könnte. Die Handlung treibt munter voran, da gibt es kaum wirkliche Rhythmus-Wechsel, kein Ausatmen und Luftholen, keine Poesie der Stille, sondern immer denselben wehmütig fröhlichen Familientrubel mit nur kleinen Nuancen.

Was Hape Kerkeling in seinem vor vier Jahren erschienenen, autobiographischen Buch berührend gelang, nämlich von Verlust, Trauma und der Überlebenskraft des Humors zu erzählen, wird hier, in der Verfilmung mit rund 90 Minuten, bisweilen arg küchenpsychologisch zusammengeschrumpft auf die Erkenntnis, dass der moppelige Hans-Peter wohl Komiker geworden ist, weil er nach dem Tod der Mutter das Vakuum und den Verlust kompensieren wollte. Das mag sogar stimmen, aber so verkürzt läuft das Gefahr, recht banal und klischeehaft zu wirken.

Dass der Film einige starke, unvergessliche Szenen hat, liegt vor allem an dem wunderbaren Hauptdarsteller Julius Weckauf. Er spielt den jungen Hape offenherzig gewitzt und in gewisser Weise lebensklug. "Der Junge muss an die frische Luft" bleibt hinter den großen tragischen Kindheitsgeschichten des Kinojahres 2018 zurück, wie etwa hinter "Fridas Sommer" oder "Roma" oder "Shoplifters", funktioniert aber als launige Ruhrpott-Familienrevue einer traurig schönen Kindheit mit vor allem tollen Schauspielern.