Carolin Kebekus bekommt Bayerischen Kabarettpreis 2022

"Es kann nur eine geben" heißt das im vergangenen Herbst erschienene Buch von Carolin Kebekus, in dem sich die 41-jährige Kabarettistin und Sängerin mit der Frage beschäftigt, wieso in den Medien offenbar nur für wenige komische Frauen Platz ist, wo es doch viel mehr davon gebe. Es sei irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, so Kebekus damals im BR-Interview, "dass überall und in jeder Konstellation eine Frau reicht. Sobald da eine Frau sitzt in einer Talkshow oder in einer Comedy-Show, dann denkt man: ah, super, die Menschheit ist perfekt repräsentiert."

So gesehen dürfte sich Kebekus nicht nur darüber freuen, dass ihr nun der Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises 2022 zugesprochen wird, sondern dass gleich drei der insgesamt vier Auszeichnungen an Frauen gehen. Den Musikpreis erhält Miss Allie, den Ehrenpreis Sissi Perlinger. Offenbar hat sich die Jury des vom Bayerischen Rundfunk und dem Münchner Lustspielhaus vergebenen Preises das Plädoyer von Kebekus, komischen Frauen mehr Beachtung zu schenken, zu Herzen genommen.

Vor allem aber überzeugte die Hauptpreisträgerin die Jury durch ihre künstlerische Leistung. In der Preis-Begründung wird sie gewürdigt als "Steigerung von Köln, Karneval und Kabarett". Kebekus sei "ausgestattet mit unbändigem Witz, Energie und Bühnenpräsenz" und mache sich "als Frau niemals klein."

Ehrenpreis für Sissi Perlinger

Das hat auch Sissi Perlinger nie getan, die von der Jury als "Wunderweib der Bühnenlandschaft" gefeiert wird. Die paradiesvogelhafte Entertainerin mit ihrem ausgeprägten Faible für Glitzer und Glamour kann verführerisch zwitschern und säuseln, aber gern auch mal bairisch fluchen, und mag es grundsätzlich gern schrill. "Das schrille Solo" hieß denn auch eines der frühen Programme der gebürtigen Oberpfälzerin, die seit Mitte der 1980er Jahre nicht mehr aus der Kabarett- und Comedy-Szene wegzudenken ist.