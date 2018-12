So führt Carolin Emcke die #MeToo-Debatte weiter

Für Ihren Essay "Gegen den Hass" wurde die Journalistin und Publizistin Carolin Emcke vor zwei Jahren mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Seit über zehn Jahren kuratiert und moderiert Emcke zudem die Reihe "Streitraum" zu aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten an der Berliner Schaubühne. An selber Stelle feierte gestern nun eine Lecture Performance mit Carolin Emcke Premiere. "Ja heißt ja, und…" – so der Titel. Nachdenken wollte Emcke laut Ankündigung über Fragen, die die #MeToo-Debatte aufgeworfen habe. Christoph Leibold hat mit Simone Reber gesprochen, die den Abend in der Berliner Schaubühne verfolgt hat.

Christoph Leibold: Man kennt Carolin Emcke als Rednerin, aber eine Lecture-Performance ist ja was anderes. "Ja heißt ja, und…“ steht denn auch, wie eine reguläre Theatervorstellung, mehrfach auf dem Spielplan. Das war nicht nur ein einmaliger Vortrag gestern. Inwiefern ist diese Lecture Performance denn tatsächlich ein Stückweit Theater? Oder ist es letztlich doch ein Vortrag, nur als Performance etikettiert?

Simone Reber: Eigentlich ist es weder ein Vortrag noch eine Performance, sondern im Grunde ein großer feministischer Monolog. Man muss sich das so vorstellen: In der Schaubühne sitzt das Publikum wie in einem Amphitheater und schaut von oben auf die Bühne. Dort stehen dann ein Lesepult und ein hoher Stuhl. Carolin Emcke tritt auf in schwarzem Hemd und schwarzer Hose, mit ihrer schmalen, sehr hoch aufgeschossenen Gestalt, mit ihrer Jungs-Frisur und den scharfen Gesichtszügen erinnert sie ein bisschen an den jungen David Bowie. Sie bezeichnet sich selbst als queer und leitet dieses Wort ab vom Verb "kreuzen" – also: "die Normen kreuzen." Und das tut sie mit dieser Mischung aus Theater und politischer Rede. Es sind Textsplitter. Es sind Erinnerungsstücke, die immer wieder unterbrochen werden von kurzen Musik-Passagen.

Welche Fragen sind es denn, die Carolin Emcke in der #MeToo-Debatte vordringlich interessieren?

Eigentlich geht es um das Schweigen, das die sexuellen Übergriffe lange begleitet hat. Für Carolin Emcke beginnt dieses Schweigen schon bei den Warnungen in der Kindheit. "In meiner Kindheit", so erzählt Emcke, "wurde das vermeintlich Unaussprechliche, wenn es denn ausgesprochen werden musste, angedeutet durch ein Wort im Dialekt: Mitschnacker. Das war Platt und auch Kinder, die kein Platt konnten, ahnten, dass unbestimmt Böse, das sich damit verband. Lass Dich nicht mitschnacken. Das bekamen wir gesagt auf dem Weg in die Welt, zur Schule oder zum Sportplatz. Es sprach die Gefahr an, aber versetzt, als ob der Dialekt das, vor dem da gewarnt werden sollte, abfedern könnte." Das Schweigen nistet sich im Grunde schon sehr früh ein in den Köpfen. Es greift auf alle über und ist Voraussetzung dafür, dass die Scham später vom Täter auf das Opfer verlagert werden kann. Wirklich gut ist Carolin Emcke dann, wenn sie analysiert, wie sich solche Mechanismen in sie selbst einnisten, von ihr Besitz ergreifen. Etwa, wenn sie erlebt wie eine gute Freundin in ihrer Anwesenheit von ihrem Mann geschlagen wird. Und sie stellt den Mann nicht zur Rede. Sie sagt, sie hätte gar keine Angst davor gehabt, sondern sie sei überhaupt nicht auf die Idee gekommen.

Was hat es eigentlich mit dem Titel des Abends "Ja heißt ja, und …" auf sich?

Der Titel reagiert auf den gängigen Vorwurf, dass sich hinter der Veröffentlichung von sexuellen Übergriffen Lustfeindlichkeit und Tugendterror verbergen. "Ja heißt ja, und… ist der Versuch, Reden über Sexualität wieder möglich zu machen, nämlich ab dem Moment, an dem alle Beteiligten zugestimmt haben", sagt Emcke. "Ja ist nur der Beginn, alles was danach kommt, ja, und… ist unbestimmt, ist wieder abhängig vom Wollen. Das ist ja das Bezaubernde, das Lebendige, das Aufregende. Das ist sie: die Lust, die sich mit Neugier paart, mit Unwissen. Das ist sie: die Lust, die eine gemeinsame Sprache der Körper, der Gesten und der Worte sucht. Die Lust kann explosiv, radikal, albern, kurios, zart oder kraftvoll sein. Sie kann ein endloses Spektrum an Praktiken bereithalten. Aber sie entsteht nur aus der Zustimmung: dem Ja, und...". In dem "Ja, und…" ist für Emcke auch ein Plädoyer für Diversität enthalten. Sie will im Grunde den Gedankenraum wieder öffnen, die Diskurshoheit zurückgewinnen – für die Freiheit, über Lust und Liebe zu reden.

Diese Kreuzung zwischen Vortrag und Performance, die sie gestern erlebt haben – wie gut taugt die eigentlich, um sich in die gesellschaftspolitische Debatte einzumischen?

Stark ist dieser Monolog, wenn es um die Analyse geht. Schwach ist er, wenn Carolin Emcke einen Forderungskatalog aufstellt. Dann wird die Sprache ein bisschen zum Flugblatt-Jargon. Aber indem sie ihre Gedanken so laut und öffentlich ausspricht, besetzt sie einen Raum, der ihr so schnell nicht wieder streitig gemacht werden kann, auch nicht von diesen ewigen anonymen Hassmail-Schreibern. Insofern ist das Theater im Moment ein Ort für die politische Verhandlung, vielleicht stärker als es das selbst ahnt.