Feier der weiblichen Erotik

In gefilmten Performances wie "Meat Joy" von 1964, was so viel heißt wie Fleischeslust, inszenierte Carolee Schneemann ein ekstatisch-erotisches Ritual von weiblichen und männlichen Darstellern. Es ging um Fleisch in allen Erscheinungsformen, um nackte Körper, Würste, Fische, gerupfte Hühner. Das waren wahrhaftig keine feministischen Zeigefingerübungen, sondern lustvolle Choreografien mit viel Spaß an selbstbestimmter Erotik. "Das sind Bilder einer konkret gelebten, heiligen Erotik", so Schneemann selbst. "Und wenn die Kultur das nicht versteht – sei’s drum!."

Dieser Sinn für die heilige Erotik brachte Carolee Schneemann auch dazu, sich politisch zu äußern. Weil sie die Barbarei des Vietnamkriegs nicht verstehen wollte, weil sie die Traueranzeigen der Hinterbliebenen von 9/11 so gut verstehen konnte, weil sie die Fotos von Opfern des Syrien-Kriegs nicht einfach übersehen konnte. Solche Bilder ließen sie bis zum Schluss nicht los. Wenn die Kunstwelt Carolee Schneemanns Werk heute wiederentdeckt, geht es auch um ein weibliches Aufbegehren, das die gegenwärtige globale Gewalt nicht akzeptieren kann und will. Am 6. März ist Carolee Schneemann im Alter von 79 Jahren gestorben.