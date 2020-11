So will Carola Lentz das Goethe-Institut diverser machen

Da ist das Gespräch gefragt, das Goethe-Institut als mögliche Plattform. Carola Lentz will den multilateralen Austausch verstärken anhand gemeinsamer Themen. Und sie möchte diese internationalen, interdisziplinären Debatten nach Deutschland zurücktragen, Fragen zu "Generationen" etwa auf dem Kunstfest Weimar im nächsten Jahr. Dabei gehe es um Fragen zum Verhältnis der Generationen und was das mit Ökologie zu tun habe: "Wie ist Generationengerechtigkeit zu denken im finanziellen Sinne?"; so Lentz. "Wie denken afrikanische Gesellschaften verschiedener Prägung über das Generationenverhältnis, über die Rechte von Alten und Jungen? Wie sieht das in Asien aus? Was denken verschiedene Gruppen in Deutschland oder in Frankreich darüber?"

Auch die Belegschaft des Instituts soll diverser werden

Solche Begegnungen schaffen und Perspektiven wechseln, das zielt nicht nur auf Kultur-Projekte. Es könnte auch einen Austausch von Museumspersonal geben. Und man müsse genauso im Inneren wirken, sagt die neue Präsidentin des Goethe-Instituts mit seinen rund 3.500 Mitarbeitern: "Zu diesem Dekolonisieren gehört auch, dass das Goethe-Institut selbst in seiner Belegschaft noch diverser werden kann. Dass also ein Stück dieser Vielfältigkeit, dieser Verflochtenheit Deutschlands durch viele Immigranten, durch schwarze Deutsche, durch People of Color, dass das im Institut auch im Personal noch sichtbarer wird, als es das jetzt schon ist."