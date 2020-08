"Carnival": Ein Abgesang auf das Schausteller-Gewerbe

Da heißt es dann zum Beispiel: "Vielleicht erinnert ihr euch noch, wer wir waren. Womöglich auch nicht. Wir waren die, die euch Leckereien verkauften. Frisch zubereitet vor euren gierigen Augen. Wir waren die, die früh morgens verkatert aufgestanden sind, um das Riesenrad und die Schiffsschaukel aufzubuckeln. Wir waren die Artisten und Freaks, die euch mit ihren Darbietungen in Erstaunen versetzten. Wir waren die Schwätzer, die euch neugierig machten. Auf die Mysterien und Attraktionen, die hinter der Zeltwand auf euch warteten. Wir waren die Budis und Budinen, die euch für ein nettes Lächeln einen Gratiswurf spendierten. Auf die Luftballons und die Blechdosen. Auf Milchkannen und Stofftiere. Wir waren die, die euch günstiges Bier verkauften und den Donnerbalken sauber hielten, so dass ihr es wieder loswerden konntet. Wir waren die, die ihr Streuner, Zigeuner, Rumtreiber, fahrendes Volk und Gauner nanntet. Damit hattet ihr manchmal gar nicht so unrecht. Doch was wir auch waren, was wir alle waren, das sind Kirmser. Wir waren die, die den Spaß erfunden haben. Vielleicht erinnert ihr euch daran."

Vor einem Jahr las der 1986 geborene Autor einen Artikel über die amerikanische Carny-Culture – und er begann, den Jargon der Carnys ins Deutsche zu übertragen: So heißen bei ihm die Carnys nun "Kirmser". Wenn sie für ihre Achterbahnen oder Schiffsschaukeln werben, dann "rütteln sie den Busch", wenn sie auf- und abbauen, dann "buckeln" sie "auf" und "balgen ab". Ein Leben auf Achse, von einer magischen Anziehungskraft. Und obwohl schon der Titel "Carnival" auf die Vereinigten Staaten deutet – Winkler hält den Ort der Handlung ganz bewusst in der Schwebe: "In den USA ist es natürlich auf den State Fairs und den Carnivals alles ein bisschen freakiger, größer, alles bunter, lauter, fettiger. Das habe ich dann in den Text getragen. In dem Text steht ja nie, das spielt in den USA, Deutschland oder irgendwo. Ich habe ihn schon bewusst so angelegt, dass er in einem Nirwana spielt."

Literatur als Ersatz für die "Monstre-Kirmes"

Man folgt dieser Erzählung sehr gern und begleitet seine hoffnungslos romantische Karawane aus Kartenabreißern am Autoscooter und Budenbetreiberinnen, die hier nur "Budinen" genannt werden. Irgendwann stehen dann da die Sätze: "Damals hatte ja noch keiner gedacht, dass ihr uns irgendwann nicht mehr brauchen würdet. Dass ihr euch euren Spaß woanders suchen würdet oder ihr dafür nicht mal mehr vor die Türen eurer Häuser würdet treten müssen." An diesem Punkt, scheint’s, sind wir jetzt. Wenn wir heuer schon kein Oktoberfest, keine "Monstre-Kirmes" feiern können, so können wir wenigstens "Carnival" lesen.

Jakob Hein, "Carnival", 120 Seiten, ist im Aufbau Verlag erschienen.