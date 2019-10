"Das Schönste ist, wenn ich tief im Kopf eines anderen bin"

Die 1988 geborene Autorin Carmen Buttjer wird mit ihrem Romandebüt "Levi" unter den sechs Nominierten sein, die am 7. November nicht nur die Preisbekanntgabe, sondern zuerst live und vor Publikum die Jury-Sitzung zur Entscheidung über den Bayerischen Buchpreis verfolgen werden. "Levi" ist Carmen Buttjers Romandebüt, aber nicht ihre erste Veröffentlichung. Die Autorin schreibt Kolumnen für die deutsche Vogue und Texte der selbstkreierten Gattung "Designfiction". Judith Heitkamp hat mit Carmen Buttjer gesprochen.

Judith Heitkamp: Sie kann man ja fragen, Frau Buttjer – wie hängen Brillen-Entwürfe, gutes Möbeldesign und Literatur zusammen?

Carmen Buttjer: Im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert. Bei Gestaltung geht es um den Prozess, um die richtigen Fragen, ob es sich um eine Brille oder etwas anderes dreht. Was ist das richtige Gestell? Wie kann man eine Gesichtsform richtig gut herausbringen? Oder eben, was ist ein Gedanke, der mich interessiert, und wie sieht die Szene dazu aus? Die Möglichkeiten, etwas zu entwickeln, sind gar nicht so unterschiedlich.

Man könnte von Ihnen also einen Roman mit Lifestyle-Themen erwarten …

Ganz falsch!

… und das ist überhaupt nicht der Fall. Überhaupt finde ich, dass Ihr Buch erst mal einige Erwartungen weckt und dann – richtigerweise – gar nicht bedient.

Das wird interessant.

Der Verlag verrät Folgendes: Levi flüchtet von der Beerdigung seiner Mutter, nachdem er die Urne geklaut hat, er versteckt sich auf dem Dach eines Mietshauses in Berlin. Und ich mit einer gewissen Leseerfahrung denke, aha, das Buch wird wohl davon handeln, wie Levi wieder da heruntergeholt wird, Vertrauen fasst oder auch nicht … wahrscheinlich ist das eine Art Sozialarbeiter-Roman, die Rettung des verlorenen Kindes. Tatsächlich ist Ihr Buch weit entfernt davon.

Ja.

Beschreiben Sie uns dieses Kind, Levi, und welches Verhältnis Sie als Autorin zu ihm haben.

Mit Levi hat der Roman angefangen. Levi war eine Stimme, die mich interessiert hat, auch aufgrund seines Alters. Levi ist elf Jahre alt, er ist kein Kind mehr, aber auch noch kein Jugendlicher und kein Erwachsener. Die Erwachsenen begegnen ihm hauptsächlich mit der Haltung "Du bist noch nicht stark genug, ich muss dir Sachen verheimlichen, ich kann dir nicht alles sagen". Gleichzeitig sind die Erwachsenen heillos überfordert von der Situation, in der sie stecken. Und so muss er sich selbst einen Weg suchen und sich seine Welt zusammenbauen. Vieles vermischt sich mit magischen Elementen, mit Fiktion, mit Ideen, von denen man als Erwachsener weiß, so ist es eigentlich nicht, aber sich auch erinnert – für Kinder ist das so. Und als Kind hat man dieses Urvertrauen, dass die Erwachsenen schon wissen, wie es geht. Bei mir war das auch so. Und erst langsam bekam ich heraus: So groß ist der Unterschied manchmal gar nicht. Auch für Erwachsene gibt es Situationen, in denen sie zum ersten Mal sind, mit denen sie überhaupt nicht umgehen können. Nur versuchen sie meistens, ihre Unsicherheit zu überdecken. Was Kinder natürlich nicht tun.