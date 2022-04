Carla Del Ponte: "Justiz hat Geduld, aber sie kommt immer"

Uwe Timm aus München, Hamburger Kriegskind und Alt-68er, fragt in seinen Büchern immer wieder nach dem Gelingen und Scheitern von Utopien. "Ich finde das überwältigend schön, das ist eine wirkliche Idylle, eine Utopie, des Friedens und der Schönheit und diese Berge, dieses unglaubliche Blau, die Palmen, die man hier in dieser Berglandschaft gar nicht vermutet. Aber wir wissen, die Realität gerade heute ist natürlich ganz anders. Das ist wirklich die Dystopie, was da in der Ukraine stattfindet und auch diese Gefährdung durch die Pandemie", sagt Timm.

Nun stand er erstmals im grünen Paradies über Ascona, zwischen Holzhütten und Bauhaus-Architektur, Teehaus und Kunst auf dem Monte Verità. Wo intellektuelle Aussteiger, Schriftsteller, Künstler, Anarchisten, Pazifisten vor 100 Jahren alternative Lebensformen probten, vegetarische Ernährung, Tanz und die Arbeit nackt im kleinen Weinberg, diskutierten bei den "Eventi letterari", gut ein Dutzend inspirierende Schriftsteller in vier Sprachen Europas über Vieles und ab und zu auch über das Thema "Motive der Odyssee": über Aufbruch und Heimkehr, Krieg, Irrfahrt, Schiffbruch und das Geworfensein ins Leben.

Zur Utopie kommt die Dystopie

Für Yasmina Khadra etwa ist die Odyssee eine Lebensreise, der Lauf des Schicksals. "Wir wissen nicht, wozu wir auf der Welt sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. Sie ist Abenteuer und Schiffbruch, sie kann zu schönen Ufern führen, das macht den Reiz unserer Existenz", sagte Khadra, der Algerier in Paris, der Ex-Offizier, der Schriftsteller wurde und sich hinter dem weiblichen Pseudonym verbarg. Seit mehr als 20 Jahren warnt er vor dem islamistischen Terror und zürnt der Ignoranz des Westens.

Mit Yasmina Khadra, Uwe Timm und anderen internationalen Autoren und Autorinnen wurde das kleine, regionale Festival im Tessin zur europäischen Bühne, kam zur Utopie des Monte Verità die Dystopie der Realität heute, Krieg, Gewalt, Unrecht.

Maylis de Kerangal, geboren und aufgewachsen in zwei Hafenstädten, in Toulon und Le Havre, im Süden und Norden Frankreichs, in einer Familie von Seeleuten, beschrieb das Meer auch als politischen Raum. "Die Geschehnisse im Mittelmeer zeigen, sobald man bestimmte Grenzen überschreitet, gibt es Hoheitsgewässer, ist man in Gefahr und hat kein Recht, dort zu sein", kritisierte Maylis de Kerangal und erinnerte an die Seenotrettung, ein Gesetz, das jetzt in Frage steht. "Menschen werden heute angeklagt, weil sie geholfen haben." Aber Maylis de Kerangal beharrt auf diesem konkreten Gesetz. Migration übers Meer sei nicht nur eine Frage von Moral, sie sei auch eine Frage des Rechts, des Menschenrechts, das kluge Anwendung verlangt.

Die Ermittlungen in der Ukraine haben begonnen

Recht und Gerechtigkeit sind essentiell für Carla Del Ponte, Juristin, Diplomatin und bis 2007 streitbare Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs. Immerhin brachte sie Slobodan Milošević nach Den Haag. Auf die Frage aller Fragen heute reagiert sie mit Optimismus: "Ja, wie können wir Putin vor Gericht bringen? Es stimmt, Putin, so lange er Präsident bleibt, wird er nicht vor Gericht erscheinen, aber er wird auch nicht ewig Präsident sein. Das gleiche war mit Milošević. Also, hoffen wir, wenn er nicht mehr Präsident sein würde, dass der internationale Haftbefehl und das Dossier für den Prozess bereit ist."

Auf dem Monte Verità, zwischen Mimosenduft und Kamelienblüten, unter blauem Himmel und ein paar Hubschraubern, unweit des Baumes, an dem blaue und gelbe Bänder wehten, sprach Carla Del Ponte über Massengräber in Srebrenica und Butscha. Die Ermittlungen in der Ukraine haben begonnen, im Auftrag von 41 Staaten, auch mit finanzieller Hilfe Deutschlands. Spezialisten untersuchen die Herkunft von Bomben, befragen Zeitzeugen, verifizieren die Echtheit der Bilder. Zu früh sei es, in der Ukraine zwischen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid zu unterscheiden, sagt die Tessinerin.

Del Ponte: "Wichtig ist, dass man sich vorbereitet."

Aber die Bilder seien wichtig als Impuls, auch die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten. Anders als in Ruanda und Syrien sieht sie hier den politischen Willen zur Wahrheit. Und die Wahrheit beinhalte Verbrechen auf beiden Seiten, auch die gefesselten russischen Soldaten, denen Ukrainer in die Beine schossen.

Seit ihrer Begegnung mit 2.000 Frauen von Sarajevo weiß sie, die Opfer wollen Gerechtigkeit, nicht nur humanitäre Hilfe, auf die sich der UN-Sicherheitsrat derzeit zurückzieht, anstatt um Frieden zu ringen. "Ich bin keine Heldin" heißt Carla Del Pontes neues Buch. Der Erlös soll syrischen Waisenkindern zugute kommen. Es zeigt sie als unerschütterliche, unbestechliche Anwältin der Opfer und der Wahrheit, gerade recht für den Monte Verità.

"Justiz hat Geduld, aber sie kommt immer. Also, es gibt keine Verjährung für diese Verbrechen, in Kambodscha nach dreißig Jahren, sind die Verurteilten noch gekommen. Wichtig ist, dass man sich vorbereitet. Wenn es so weit ist, ist es so weit."