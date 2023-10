Carl Friedrich von Siemens Stiftung: Neue Geschäftsführerin

Isabel Pfeiffer-Poensgen übernimmt ab Oktober die Geschäftsführung der Münchner Carl Friedrich von Siemens Stiftung in München. Die Stiftung sei für sie "eine bedeutende Förderin der Wissenschaften. Mit meiner Erfahrung möchte ich dazu beitragen, den aktuellen Herausforderungen, vor denen die Stiftung steht, zu begegnen", sagte Pfeiffer-Poensgen laut Pressemitteilung über ihre neue Arbeit als Geschäftsführerin.

Verschleppte Aufarbeitung

Pfeiffer-Poensgen war bis 2022 parteilose Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen. Eine der Herausforderungen dürfte sein, den angekratzten Ruf der Stiftung aufzubessern: Im Februar hatte diese Pfeiffer-Poensgens Vorgänger Marcel Lepper vor die Tür gesetzt, nachdem er versucht hatte, die braune Vergangenheit der Stiftung und ihre Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken nach 1945 aufzuarbeiten.

Von der Stiftung hieß es damals, Lepper habe sich "massiven Fehlverhaltens in der Personalführung" schuldig gemacht. Leppers Amtszeit endete vorzeitig am 21. Februar 2023, als die Stiftung ihm fristlos kündigte. Lepper sagte, er sei aus politischen Gründen entlassen worden. Die Gremien hätten durch seine Kündigung eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verhindern wollen. Er sei in seiner Zeit als Geschäftsführer auf "sehr schwere Blockaden" seitens der Stiftung gestoßen.

Einen eigenen Schritt Richtung Aufarbeitung hatte die Stiftung dann im Juni mit einem kritischen Vortrag des Historikers Norbert Frei gemacht. "Ich bin gespannt, die Stiftungsarbeit im Detail kennenzulernen und freue mich darauf, gemeinsam mit den Stiftungsgremien und dem Team die Förderprogramme zeitgemäß und zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln", sagte Pfeiffer-Poensgen.