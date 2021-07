Caritas: Soziale Ungleichheit hat sich in der Krise verschärft

75 Tage vor der Bundestagswahl hat die Caritas München-Freising, Bayerns größter Caritasverband, Bilanz gezogen und nach eineinhalb Jahren Pandemie Forderungen an die Bundespolitik gestellt. Diese dürfe durch die Krise benachteiligte Gruppen nicht aus dem Blick verlieren.

Es könne nicht sein, dass Fußballstadien voll seien und Schulen geschlossen, so die erste Vorsitzende Gabriele Stark-Angermeier: "Ich erwarte, dass im Herbst Schule wieder regulär beginnt." Es gehe dabei nicht nur um Bildungsgerechtigkeit, sondern auch darum, dass Kinder Kontakt zu Gleichaltrigen hätten.

Immer mehr Menschen in finanziellen Notlagen

Nach den Worten von Stark-Angermeier hat sich die soziale Ungleichheit in der Krise verschärft. 5.500 Menschen hätten die Schuldnerberatungen in Bayerns größtem Caritasverband im vergangenen Jahr betreut, die Tendenz sei stark steigend. Auch die mobilen Essensausgaben in München, Fürstenfeldbruck und Rosenheim seien sehr gefragt.

Die Politik habe soziale Fragen vernachlässigt. Außerdem sei eine wirkliche Pflegereform in Form einer Pflege-Vollversicherung notwendig. Schon heute sei jeder dritte Pflegebedürftige nicht mehr in der Lage, die Kosten für die stationäre Versorgung selbst aufzubringen.

Pflege und Beruf kaum vereinbar

Mehr staatliche Investitionen seien auch für die häusliche Pflege dringend erforderlich. Für pflegende Angehörige, überwiegend Frauen, fehle ein finanzieller Ausgleich für den Einkommensausfall, der Rentenanspruch sei gering, Pflege und Beruf seien kaum vereinbar.

Politik, Gesellschaft und Tarifpartner müssten anerkennen, dass die sozialen Berufe in der Pflege und in der Erziehung den Zusammenhalt der Gesellschaft sicherstellten, sagte Stark-Angermeier. Deshalb gelte es, diese für Frauen und Männer attraktiver zu machen.

Caritas plant wichtige Bauvorhaben

Vorstandsmitglied Thomas Schwarz forderte zudem ein schnelleres Arbeiten der Behörden bei der Rückerstattung von Corona bedingten Verdienstausfällen. Aufgrund von 280 Quarantänefällen sei der Verband sei mit über 424.000 Euro in Vorleistung gegangen. Trotz der schwierigen Bedingungen betrage der Jahresüberschuss des Caritasverbands 2020 bei einer Bilanzsumme von 445 Millionen Euro rund 10,3 Millionen Euro, sagte Schwarz. Dieser resultiere jedoch im Wesentlichen aus dem Verkauf des Gebäudes des ehemaligen Altenheims in Scheyern.

Das Geld werde im laufenden und nächsten Jahr dringend gebraucht, um wichtige Bauvorhaben durchzuführen. Dazu gehörten etwa der Neubau eines Altenheims in Germering sowie jener der Wendelstein-Werkstätten in Rosenheim. Der Großteil der Erträge, nämlich rund 57 Prozent, seien aus Umsatzerlösen und Leistungserträgen generiert worden, berichtete der Vorstand.