Der Rapper Capital Bra verlässt Bushidos Label

Am Dienstagabend hat der Rapper Capital Bra auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem er die Trennung von Bushido und dessen Label EGJ (Ersguterjunge) bekannt gegeben hat. „Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Labelboss mit der Polizei arbeitet, intensiv mit der Polizei arbeitet", begründet der Musiker in dem Video seinen Entschluss. "Er hat Polizeischutz bekommen – okay, konnte man irgendwo noch verstehen, seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas.“ Anschließend zählt Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, auf, was der Labelchef Bushido seinem "Team" angetan habe und schließt mit den an ihn gerichteten Worten: "Polizei ist jetzt dein Team."

Fehde zwischen Bushido und Abou-Chaker

Hintergrund der Ankündigung ist offenbar der Konflikt zwischen dem Rapper Bushido und seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker. Dieser ist der mutmaßliche Chef eines kriminellen Familienclans und war vergangene Woche in Berlin festgenommen worden, weil er die Entführung von Familienmitgliedern Bushidos geplant haben soll. Auch der Bruder von Arafat Abou-Chaker wurde in diesem Zusammenhang am Montagabend in Dänemark verhaftet.

Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Rap-Musiker in Deutschland. Sein letztes Album "Es lebe Berlin" erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Spitze der Charts. Außerdem landete er mit seinen Singles im vergangenen Jahr hierzulande mehrere Nummer-Eins-Hits, darunter "5 Songs in einer Nacht", "Neymar" und "Melodien".

