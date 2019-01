Der Film "Capernaum" bringt Anklage gegen das Leben ins Kino

"Kindisch" – dieses Wort verfolgt einen den ganzen Film über, und es bleibt, da hat man den Kinosaal längst wieder verlassen. Zains Eltern sagen es. Es soll erklären, warum ihr Sohn im Gefängnis sitzt. Er habe eben etwas Kindisches getan, sagen sie, und der Richter fragt noch einmal nach: "Kindisch?" Zain, das Kind, um das es geht, hat einen Mann niedergestochen. "Kindisch" ist also in der Tat eine bemerkenswerte Einschätzung der Situation. Nur sprengt Zains Leben so oft die Vorstellung davon, was es bedeutet, Kind zu sein, dass ein Zuschauer schnell an der Tauglichkeit dieser Kategorie im Allgemeinen zweifelt oder: an der Welt im Allgemeinen.

Anklage gegen die eigenen Eltern

Zu Zains Kindheit gehört es, Eiswürfel in Zucker zu tränken und daran zu lutschen, wenn gerade kein Essen da ist. Das eigene Geburtsdatum nicht zu kennen, weil die Eltern den Tag nicht weiter bemerkenswert fanden. Und: freundliche Worte, zärtliche Gesten nur aus Erzählungen zu kennen, nicht aus eigener Erfahrung. So hat sich ein Schmerz bei Zain eingenistet: der Schmerz, am Leben zu sein. Im Gerichtssaal wird Zain befragt: "Du wurdest am 15. Juni verhaftet und verbüßt seitdem deine Strafe. Weißt du auch, weshalb?" Antwort: "Ich hab einen Hurensohn mit dem Messer abgestochen." "Weißt du, warum du hier bist?" "Ja klar, ich will meine Eltern verklagen." "Warum willst du deine Eltern verklagen?" "Sie haben mich auf die Welt gebracht."

Mit dem Vorwurf im Gerichtssaal beginnt die Geschichte von einem Kind, das seine Eltern daran hindern will, weiter Kinder zu kriegen, die zu lieben sie nicht die Möglichkeit haben. Denn ist Zain auch selbst Verurteilter, tritt er hier, in einem zweiten Verfahren, als Kläger gegen seine Eltern auf. In der Realität ganz und gar ausgeschlossen, diese Gerichtsszene. Aber der Film macht völlig plausibel, warum ein Kind, warum dieses Kind ein Verbrechen und kein Geschenk darin sehen muss zu leben: Aufgewachsen in einem Armenviertel Beiruts, kümmert Zain sich um seine Geschwister und übernimmt Gelegenheitsjobs. Zur Schule zu gehen, ist ausgeschlossen. Und so wird er eines der Kinder am Straßenrand, die der Welt mit fragenden Augen Saft anbieten.

Hinschauen, auch wenn es weh tut

Mit dem Blick dieser Kinder hat für Regisseurin Nadine Labaki die Arbeit am Film begonnen: "Am Anfang stand eigentlich Ärger und Frustration. Und der Wunsch zu verstehen, was im Kopf von diesem Jungen vorgeht, der da vor meinem Fenster steht, wenn ich Auto fahre. Was denkt der von mir? Wie sieht er mich und eine Gesellschaft, die ihn vollkommen ignoriert und marginalisiert – bis zu dem Punkt, wo er unsichtbar geworden ist? Denn wir tun so, als wäre er unsichtbar, wir schauen einfach nicht hin. Wir kommen uns so hilflos, so machtlos vor, dass wir einfach nicht mehr hinschauen, weil es uns weh tun würde."

Weh tut der Film im Ganzen: Zains Gesichtsausdruck zum Beispiel, der von Trotz erzählt, aber eben auch von großer Verlorenheit, wenn er sich allein durch den Verkehr kämpft, der wie gemacht ist, um Kinder wie ihn endgültig in die Knie zu zwingen. Zains Gesichtsausdruck, als er dabei zusieht, wie die eigene Schwester, die einzige Person, für die er so etwas wie Wärme empfindet, verheiratet wird. Sie ist gerade einmal elf Jahre alt, als sie von den Eltern gegen ein paar Hühner eingetauscht wird. Zain steht daneben, schreit und kämpft, kann aber nicht verhindern, dass Sahar zu dem fremden Mann aufs Motorrad steigt und wegfährt.

Dieser Moment der Machtlosigkeit löst alles weitere aus, das Weglaufen des Jungen von zu Hause, ein Leben allein auf der Straße, den Griff zum Messer, die Anklage gegen die Eltern. Der Film verwebt kurze Szenen im Gericht mit dem Rückblick auf dieses Leben. Die Kamera verweilt nie lang im Gerichtssaal, es sind oft nur wenige Sätze, die gesprochen werden, bis der Zuschauer wieder in die Geschichte dieses Jungen entlassen wird und die Sätze vor Gericht, Versuche der Erklärung, Einordnung nachhallen.

Eine Frage, die große Frage dieses Films, können sie alle nicht beantworten: Hätten wir Kindern wie Zain etwas zu entgegnen, irgendetwas, wenn sie ihren Zorn und ihre Angst wirklich in einem Gerichtssaal formulieren dürften? Vermutlich nicht.