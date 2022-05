Cannes: Ukrainischer Regisseur prangert russische Teilnahme an

Der Krieg in der Ukraine wirft auch seine Schatten auf das Filmfestival in Cannes. Ukrainische und russische Film-Crews treffen aufeinander, dies sorgt für Diskussionen. "Ich denke, es sollte normal sein, dass alle Kulturinstitutionen jede russische Teilnahme absagen. Und es spielt keine Rolle, ob jemand ein Flüchtling, Oppositioneller oder Dissident ist", sagte der ukrainische Regisseur Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk. "Wer hier ist, ist Teil der russischen Propaganda."

Kritik an russischer Teilnahme

Seine Kritik richtet sich gegen die Teilnahme des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov. Der Kreml-kritische Künstler stand in Russland jahrelang unter Druck. Er war im Juni 2020 wegen angeblicher Unterschlagung öffentlicher Gelder zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Nach Verbüßung der Hälfte seiner Strafe durfte er Anfang April ausreisen und lebt nun in Berlin. Das Verfahren gegen Serebrennikov war im In- und Ausland als politisch motiviert kritisiert worden.

Nach der Vorstellung seines Films "Tchaikovsky's Wife" (Tschaikowskis Frau) hatte sich der russische Filmemacher sich klar gegen den Krieg ausgesprochen. "Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Kultur und die Menschen in der Kulturbranche in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg in der Ukraine aufhört", sagte Serebrennikov. Beim Filmfestival von Cannes dürfen russische Exilanten auftreten, nicht aber regimetreue Künstler.