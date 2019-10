Dieser Kostümfilm verzaubert mit seinem modernen Blick

Die Pariser Malerin Marianne setzt im Jahr 1770 von der bretonischen Küste über auf eine Insel, auf der nur ein paar Menschen leben, darunter – in einem kleinen Schloss – eine Herzogin und deren Tochter Heloise. Der Auftrag der Künstlerin besteht darin, ein Bild der jungen Frau anzufertigen, gedacht für einen Brautbewerber in Mailand. Das Porträt soll den Mann überzeugen, die richtige Wahl getroffen zu haben.

Doch Heloise will nicht gemalt werden, aus einem ganz einfachen Grund: Sie lehnt die arrangierte Heirat ab. Also soll Marianne das Porträt heimlich anfertigen und so tun, als sei sie nur da, um die junge Braut in spe bei ihren Spaziergängen zu begleiten.

Die Kamera folgt in langen Einstellungen den beiden Frauen bei ihren Erkundungen am Meer. Marianne und Heloise mögen sich. Im Mittelpunkt des Films steht dann jene Zeit, in der die beiden allein im Haus sind. Die Herzogin muss für ein paar Tage verreisen. Marianne hält es schließlich nicht mehr aus und gesteht Heloise den wahren Grund für ihren Aufenthalt.

Wunderbar unkostümiert, dieser Kostümfilm

Regisseurin Céline Sciamma macht uns zu Komplizinnen der tiefen Beziehung, die zwischen Marianne und Heloise entsteht. Die beiden Frauen verlieben sich ineinander. Allein gelassen für ein paar Tage werden wir Zeuge einer zarten berührenden Affäre – einer für nur kurze Zeit gelebten Utopie der Intimität und weiblichen Solidarität, der Auflösung der Klassenzugehörigkeiten.

Sex muss gar nicht gezeigt werden, das steinerne kalte Anwesen belebt sich magisch mit den Blicken des Begehrens und der plötzlich möglichen Nähe. Die Zeit scheint stehen zu bleiben in diesem wunderbar unkostümiert wirkenden Kostümfilm, der alle klassischen Hierarchien auflöst: "Ich wollte einen Film machen, in dem man leben möchte. In dem man sich auf eine bestimmte Art und Weise Zuhause fühlt. Den man in sich tragen kann und der einem Trost oder Zuflucht bietet. Man schließt die Augen und ist mit diesen beiden Frauen zusammen in einem Raum," sagt Céline Sciamma.