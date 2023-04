Cannes: Film von Wim Wenders geht ins Rennen um Goldene Palme

Der deutsche Filmemacher Wim Wenders hat es dieses Jahr mit "Perfect Day" in den Wettbewerb um die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes geschafft. Dies teilte der Leiter des weltberühmten Festivals, Thierry Frémaux, am Donnerstag mit. In der Nebenreihe "Séances spéciales" wird von Wenders zudem "Das Rauschen der Zeit" präsentiert, ein Porträt über den deutschen Künstler Anselm Kiefer. Wenders hatte 1984 mit "Paris, Texas" die Goldene Palme gewonnen.

Sandra Hüller doppelt vertreten

Außerdem ist die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die für ihre Rolle in "Toni Erdmann" 2016 mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden war, in zwei Filmen des offiziellen Wettbewerbs vertreten. "Anatomie d'une chute" der französischen Filmemacherin Justine Triet erzählt die Geschichte einer Mutter, die verdächtigt wird, ihren behinderten Sohn getötet zu haben. Hüller ist außerdem im Film "Zone of interest" des britischen Regisseurs Jonathan Glazer zu sehen. Er schildert den Alltag einer deutschen Familie, die während des Kriegs in der Nähe des Vernichtungslagers Auschwitz lebt.

Erstmals unter weiblicher Führung

In Cannes werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Stars erwartet wie die US-Schauspieler Johnny Depp und Leonardo DiCaprio. Depp spielt im Historienfilm "Jeanne du Barry" der französischen Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn mit. DiCaprio ist in "Killers of the Flower Moon" zu sehen, dem neuen Film des US-amerikanischen Regisseurs Martin Scorsese.

Bei der Pressekonferenz war auch die Deutsche Iris Knobloch anwesend, die die erste Präsidentin in der Geschichte des Festivals ist. Die 60-Jährige löste am 1. Juli vergangenen Jahres Pierre Lescure ab. Das Festival findet dieses Jahr zum 76. Mal statt und dauert vom 16. bis 27. Mai.