Cannabis: Legalisierungspläne sorgen für erregte Debatten

"Der Sekt ist bei uns schon kaltgestellt, kann man fest sagen": Hochstimmung beim Deutschen Hanfverband: Bei den laufenden Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP zeichnet sich eine Legalisierung von Cannabis ab. Pressesprecher Georg Wurth zeigt sich gegenüber dem BR begeistert: "Das ist ein tolles Zeichen nach vorne, da wären wir super glücklich." Nicht überzeugt ist Wurth allerdings vom FDP-Vorschlag, wonach Cannabis künftig in Apotheken verkauft werden könnte: "Dann müssten die ja auch Bier und Schnaps verkaufen. Das fände ich unpassend." Er sei vielmehr dafür, sich aus anderen Ländern die "besten Dinge rauszusuchen".

"Kneipenkultur für Hanffreunde"?

In Uruguay zum Beispiel gehöre der Eigenanbau zur Legalisierung dazu. Dort und in Spanien gebe es "Anbau-Clubs", die die Pflanzen gemeinsam pflegten, allerdings nicht kommerziell vermarkteten. Fachgeschäfte sollten allerdings den "Kern" einer Reform ausmachen: "Wir reden immer auch über einen legalen Markt, der reguliert ist, nicht nur von einem Ende der Strafverfolgung." Den "Superkommerz" in den Vereinigten Staaten samt aggressiver Werbung lehnt der Hanfverband ab: "Werbung für Rauschmittel finde ich grundsätzlich keine gute Sache", so Wurth im BR-Interview. Aus den Niederlanden empfiehlt er die "Kneipenkultur für Hanffreunde": "Gemeinsam konsumieren ist weniger riskant als allein zuhause."

Die Droge wird immer selbstverständlicher konsumiert, gleichzeitig sorgen Gerichtsverfahren zu Verstößen gegen Suchtmittelgesetze für Aufsehen. Auch in der Kunst: Im österreichischen Graz wurden gerade zwei Künstler freigesprochen, weil sie im Rahmen der Lichtinstallation "Transparadox" Cannabis-Pflanzen angebaut hatten, die nur als Silhouette zu sehen waren. Sie wollten damit nach eigenen Worten die "Diskussion über die Legalisierung von Cannabis in einer Konfrontation mit gesellschaftlich anerkanntem, allgemein zugänglichen Alkoholangebot" anregen. Kulturschaffende erklärten sich solidarisch mit den Machern Ada Kobusiewicz und Werner Schimpl.

Musiker kiffen für Pressefotografen

In den USA ist Cannabis in vielen Staaten längst legal, kürzlich kündigte Popstar Justin Bieber sogar an, ebenfalls in das Geschäft mit der Droge einzusteigen. In einem Song auf seinem neuen Album hatte er offen für den Konsum geworben. Der deutsch-polnische Rapper Mateo Jasik von "Culcha Candela" sprach sich ebenfalls gegen Verbote aus und lobte seine Mutter, die ihm offen angeboten habe, gemeinsam Cannabis auszuprobieren: "Und ich so: ‘Mutti, vielen Dank, dass du mit mir redest, aber ich habe das schon probiert. Alles gut.’ Und sie meinte dann, dass das alles gut ist und sie nicht wollte, dass ich kotzend in der Gegend liege. Und das fand ich schon nice."

Der gerade beim Preis für Popkultur mehrfach ausgezeichnete Sänger Danger Dan von der Antilopen Gang (bekannt durch den Song "Das ist alles durch die Kunstfreiheit gedeckt") ließ sich in der "Süddeutschen Zeitung" als Kiffer fotografieren, auch der Hamburger Pianist und Komponist Nils Frahm griff für das Blatt medienwirksam zum Joint. Der bayerische Reggae-Sänger Hans Söllner ist seit Jahren ein erklärter Kiffer und Marihuana-Fan: "Du darfst halt nicht das hochgezüchtete Zeug rauchen, das dich wirklich wegbeamt. Dann schläfst du auch nicht ein." Er sagte der "Süddeutschen" 2018: "Falls man Gras legalisiert, dann müsste der Umgang damit begleitet sein, Jugendliche sollten lernen, was die Konsequenzen des Konsums sein können – aber auch, wie er richtig funktioniert, wie man richtig mit Alkohol und Tabak umgeht. An letzterem sterben schließlich die meisten Leute."