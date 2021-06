Calderón-Spiele feiern in Alter Hofhaltung Premiere

Der Regen stört nicht, solange es vor Spielbeginn wieder aufhört. Die Freude endlich wieder auf der Bühne zu stehen ist groß. Für die Regisseurin Mia Constantine fühlt es sich wie ein großes Kribbeln an. Im vergangenen Jahr sind die Calderón-Spiele wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In Bamberg startet, wie überall in Bayern, der Kultursummer.

Klassisches Stück mit modernen Elementen

Aufgeführt wird der Klassiker von Shakespeare: "Was ihr wollt". Eine 400 Jahre alte Komödie, die von der unglücklichen Liebe des Herzogs Orsino zur Gräfin Olivia handelt. Sie will keinen Kontakt und verliebt sich in jemand anderen. Eine Beziehungs-Komödie, die sich gut in jede Zeit übersetzen lässt.

Bühnenbild an historischen Spielort angepasst

Auch wenn die Regisseurin bewusst den alten Text verwendet hat, fließen in die Inszenierung viele moderne Elemente ein. Die Outfits der Schauspieler sind bunt und schrill. Die Musik ist laut, die Partys erinnern an Raves in der heutigen Zeit. Das Bühnenbild wurde farblich an den historischen Gebäudekomplex der Alten Hofhaltung angepasst. Das Stück sei zeitlos, so der Dramaturg Peter Krauch. Es gehe um die ganz großen, überladenen Liebesbekundungen, die dann doch häufig wieder aufgrund von Erwartungen oder Projektionen zusammenfallen.

Calderón-Spiele: Seit Monaten wird geprobt

Die Planungen für die Calderón-Spiele haben schon im Winter begonnen. Seitdem wird für den Auftritt im Sommer geprobt. Für die Premiere hoffen alle, dass es kein Gewitter oder starken Regen gibt. Aber passend zum dem Shakespeare-Stück ist auch das Wetter manchmal wie die Liebe: unvorhersehbar.