Calderon-Festspiele starten in Bamberg

Shakespeares Klassiker an einem lauen Sommerabend

Denkt man an unglückliche Liebe, denkt man an Shakespeares "Romeo und Julia": Zwei junge Liebende, verfeindete Familien und am Ende die Tragödie. William Shakespeare ließ sein Stück in Verona spielen. Es umfasst einen Zeitraum von fünf Tagen und handelt von den beiden verfeindeten Familien Montagues und Capulets. Romeo und Julia halten deshalb ihre Liebe geheim, auch ihre Hochzeit. Doch es kommt zum Kampf. Romeo tötet dabei den Cousin Julias. Er wird verbannt.

Seine Julia soll hingegen mit einem anderen Mann verheiratet werden. Um dies zu verhindern, nimmt sie einen starken Schlaftrunk, der sie in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Romeo soll davon informiert werden, doch die Nachricht erreicht ihn nicht. Er erfährt von ihrem Zustand, eilt nach Verona und bringt sich mit Gift um. Als Julia erwacht und ihren Romeo tot neben sich sieht, nimmt sie seinen Dolch und ersticht sich.

"Berühmtestes Liebespaar der Weltliteratur"

Die Hauptrollen übernehmen in Bamberg Antonia Bockelmann als Julia und Leon Tölle als Romeo. Ein Paar, das auf der Bühne harmoniert, erfrischend wirkt. "Er macht das wirklich so, dass ich glaube, dass sich ganz viele Menschen, die im Publikum sitzen, sich in unseren Romeo verlieben werden", erklärt Dramaturgin Petra Schiller. "Und wenn es die Hälfte ist, wird sich die Hälfte in unsere Julia verlieben und das war natürlich bei den Proben auch ganz spannend zu beobachten, wie die beiden sich auch als Spieler, die sich noch nicht kannten, angenähert haben. Und es ist ja auch eine große Herausforderung, dieses berühmteste Liebespaar der Weltliteratur zu spielen."

Romeo und Julia: Der Stoff ist in allen Variationen bereits umgesetzt worden, ob nun literarisch oder musikalisch. Das Werk Shakespeares entstand in den Jahren 1594 bis 1596. Die beiden verfeindeten Familien sollen keine Erfindung sein und wurden bereits 300 Jahre früher im Werk "Göttliche Komödie" von Dante Alighieri als "Montecchi e Cappelletti" genannt.