Das Café Holler in Deggendorf in finanzieller Not

Für viele ist das Café Holler in Deggendorf so etwas wie das kulturelle Zentrum der Stadt. Es ist nicht nur Ort zum Feiern und Musik hören, sondern hat auch das Ziel, Menschen zusammenzubringen – unabhängig ihrer Herkunft oder ihrer finanziellen Möglichkeiten. So gibt es beispielsweise keine festen Preise für den Eintritt zu Konzerten oder Speisen. Jeder zahlt, was er kann, lautet das Prinzip – Alkohol ausgenommen.

Diese Großzügigkeit hat nun allerdings dazu geführt, dass das Café Holler von der Schließung bedroht ist. "Unsere permanente Selbstausbeutung ist leider an ihre Grenzen gekommen", sagt Betreiberin Claudia Holler in einem Video auf der Crowdfunding-Plattform "startnext". Das Team bittet um Spenden. Insgesamt 15.000 Euro hoffen sie durch die Aktion einsammeln zu können, um das Café weiter am Laufen zu halten.

Hohe Kosten, wenig Einnahmen

Grund für die finanzielle Schieflage seien aber nicht nur die geringen Umsätze, sondern auch notwendige Reparaturen. "Es gibt fast kein Wochenende, wo nichts kaputtgeht", sagt Holler. Das Gebäude stamme aus den 1980er Jahren, die Heizungsanlage verbrauche enorm viel Strom. Dazu kommen Abgaben für die GEMA, Honorare für die Bands und DJs und vieles mehr. "Das ist eigentlich ein Draufzahlgeschäft", sagt Holler.

Natürlich könnte sie die Preise erhöhen, doch dafür sieht Holler wenig Spielraum: "Wenn ich jetzt für ein Konzert 15 Euro Eintritt verlange, dann funktioniert das einfach nicht." Dafür sei Deggendorf eine zu kleine Stadt und das Cafè Holler zu wenig auf Mainstream ausgelegt. Doch das Prinzip sei ja gerade, auch kleinen, wenig bekannten Bands eine Bühne zu bieten.

Ein Verein soll künftig die Finanzierung sicherstellen

Das Café Holler ist nicht nur ein Ort zum Feiern, sondern engagiert sich auch sozial. Im Reparatur-Café soll gegen die Wegwerf-Gesellschaft gearbeitet und Kaputtes wieder funktionstüchtig werden. Und man will ein Zeichen setzen gegen Fremdenfeindlichkeit. In Deggendorf gibt es viele Flüchtlinge, weil hier eines der sogenannten Ankerzentren steht. Das Café Holler organisiert regelmäßig Treffen, bei dem Geflüchtete und Einwohner zusammenkommen sollen. Und auch für Menschen mit Assistenzbedarf haben die Betreiber Veranstaltungen organisiert. Claudia Holler hat das Café 2014 eröffnet, weil ihr eine Möglichkeit zum Weggehen gefehlt habe. Ein Ort, an dem man Leute kennenlernen und unterschiedlichste Musik hören kann.

Derzeit sieht es für das Projekt gut aus. Die Zielmarke ist fast erreicht. Bis zum 6. Februar haben bereits mehr als 250 Menschen insgesamt mehr als 13.500 Euro gespendet. Das Feedback sei sehr positiv, sagt Holler. Jeder gebe, was er kann, von 5 bis 1.000 Euro. "Das finde ich superschön, dass da so viele an uns denken." Eine dauerhafte Lösung ist so eine Aktion aber natürlich nicht. Um die Finanzierung des Cafés auch in Zukunft sicherzustellen, wollen Holler und ihr Team einen Verein gründen.