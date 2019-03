Auf der Durchreise in die Katastrophe: "Cabaret" in München

Menschen auf der Durchreise

Helen Reuben spielt und singt sie herrlich schnoddrig und herablassend. Klar, "Cabaret" in dieser englischsprachigen Fassung ist eigentlich kein Musical, sondern eher ein Schauspiel mit Musik, zumal die Ausstattung aufs Nötigste beschränkt ist. Bühnenbildner Simon Kenny zeigt Menschen auf der Durchreise in die Katastrophe: Alle sind mit Koffern in einer Bahnhofshalle unterwegs. Die Band spielt in einem Waggon. Bekanntlich war auch die Demokratie damals in Deutschland nur auf der Durchreise in den Untergang, die Zuschauer wissen, wie es ausgeht: Die Koffer und der Eisenbahnwagen nehmen den Holocaust vorweg. In London endete eine Inszenierung vor ein paar Jahren sogar in der Gaskammer, nackte Menschen standen zusammen gepfercht vor einer Ziegelwand, was die englischen Kritiker keineswegs als unpassend und geschmacklos, sondern als beklemmend authentisch würdigten.