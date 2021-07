C.H.Beck-Verlag nimmt Namen von NS-Juristen aus Buchtiteln

In einer Mitteilung des Verlages heißt es, C.H.BECK habe sich entschlossen, die Werke seines Verlags­programms umzubenennen, auf denen als Herausgeber oder Autoren Namen von Juristen genannt sind, die während der nationalsozialistischen Diktatur eine aktive Rolle eingenommen haben. Die Werke des Verlages würden daraufhin überprüft.

Ein dunkles Kapitel deutscher Rechtsgeschichte

Nicht zum ersten Mal wird über die Frage der Benennungen juristischer Standardwerke debattiert. Bisher hatte sich der Verlag auf den Standpunkt gestellt, eine Tilgung der Namen von NS-Juristen sei nicht der richtige Umgang mit historischer Realität. "Geschichte kann man nicht ungeschehen machen", fasst Verleger Hans Dieter Beck diese Position jetzt noch einmal zusammen. Deshalb habe man bisher die historischen Namen in den Buchtiteln beibehalten: "So sollte der Name Palandt bislang als Erinnerung an das dunkelste Kapitel deutscher Rechtsgeschichte sicht­bar bleiben. Ein Denkmal sollte ihm damit nicht gesetzt werden. Auf die Problematik haben wir im Vorwort des Werkes ausdrücklich hingewiesen."

Nun aber will man das Problem anders angehen und hat sich, auch um Missverständnisse auszuschließen, entschlossen, Werke mit Namensgebern, die sich im NS-Rechtssystem hervorgetan haben, umzubenennen. Eine Entscheidung, die auch mit den Autorinnen und Autoren des Verlages abgestimmt sei. "In Zeiten zunehmenden Antisemitismus", so Verleger Hans Dieter Beck, "ist es mir ein Anliegen, durch unsere Maßnahmen ein Zeichen zu setzen."

Grüneberg statt Palandt

Otto Palandt war von 1934 bis 1942 Präsident des Reichsjustizprüfungsamt war und maßgeblich die Ausbildung von NS-Juristen mitgeprägt hat. Unter seiner Führung wurde die Juristenausbildung Preußens und des Reiches konsequent auf die nationalsozialistische Ideologie hin ausgerichtet. Der bekannte Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch wird nun nicht mehr seinen Namen tragen, bereits auf der nächsten, im November 2021 er­schei­­nenden Auflage wird stattdessen auf dem Umschlag der Name des aktuellen Koordinators der Autorinnen und Autoren, des Richters am Bundesgerichtshof Dr. Christian Grüneberg, genannt werden. Der Loseblattkommentar zum Grundgesetz von Maunz/Dürig wird künftig den Namen Dürig/Herzog/Scholz tragen. Die Gesetzessammlung Schönfelder wird künftig von dem Vorsitzenden der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages Prof. Dr. Mathias Habersack herausgegeben. Der Kommentar von Blümich, EStG, KStG, GewStG erhält den Namen der Herausgeber Dr. Peter Brandis und Prof. Dr. Bernd Heuermann.

Die Umbenennungen nimmt der C.H.BECK Verlag nach eigenen Angaben jeweils mit dem Erscheinen von Neuauflagen oder Ergänzungslieferungen vor.