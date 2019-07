Jude ist nach jüdischer Überzeugung, wer eine jüdische Mutter hat. Bei Ihnen war es allerdings so, dass Ihre Mutter, so wie Sie es schildern, eigentlich erst einmal prägend war für Facetten Ihrer Persönlichkeit, die mit dem Glauben nichts zu tun haben: Das Interesse fürs Musische, auch eine Vorliebe für einen gewissen Luxus haben Sie von ihr. Die religiöse Identität aber kam erst später, im fortgeschrittenen Erwachsenenalter zum Tragen.

Dahinter steckt aber eine theologische Überlegung, wenn Sie so wollen. Ich habe Theologie nicht studiert, aber über Martin Luther und die Juden promoviert. Und mir war diese seltsame, im Christentum vertretene Dreieinigkeit nie einsichtig. Ich fand im Judentum die Vorstellung, dass es nur einen Gott gibt und ich mich mit ihm unterhalte, wenn ich bete, um vieles für mich einfacher und besser als diesen gedrittelten Gott.

Aber interessant ist ja doch, dass diese Identität der Mutter später im Leben sozusagen zu Ihnen zurückkam. Auch wenn die Überzeugung des jüdischen Glaubens die ist, dass Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, muss es ja nicht so sein, dass die Mutter tatsächlich so prägend wird. Aber Sie haben kein Buch über den Vater geschrieben, weil eben die Mutter so prägend war.

Meine Mutter war sozusagen das Zentrum meines Lebens und ist es wahrscheinlich immer noch, denn dieses Buch ist keine Abrechnung, sondern ich sage eigentlich, wie sehr ich sie liebhabe. Mein Vater spielte in meinem Leben wirklich keine Rolle - bis zu dem Zeitpunkt, als wir einander verstanden. Und wir verstanden einander erst spät, als mein Vater einsah, dass er sich in der Erziehung manchmal nicht richtig benommen hatte.

In ein paar Tagen, das ist kein Geheimnis, werden Sie 70. Ist das Buch ein Geschenk, das Sie sich selber machen? Oder ist die titelgebende Befreiung, die sich schon in den Tagebüchern andeutet, die Sie zitieren, jetzt erst so richtig möglich?

Ich hätte das Buch nicht zu Lebzeiten meiner Mutter schreiben können. Das wäre eine Demütigung meiner Mutter gewesen. Das wollte ich auf keinen Fall. Und dass es jetzt erscheint, hat eigentlich nur verlegerische Gründe. Felicitas von Lovenberg wurde Piper-Verlegerin und wünschte sich ein Buch von mir. Die Idee zu diesem Buch gab es schon, aber ich habe dieses Buch nie irgendjemandem angeboten. Aber als dieses Angebot kam, habe ich gesagt, ich könnte das schreiben. Dann gab es ein Exposé, und aufgrund dieses Exposés entschied sich der Piper Verlag, dieses Buch sofort zu machen.

Irgendwann schreiben Sie im Buch, Ihre Mutter hätte vielleicht eine Therapie gebraucht. Ihr Schreiben über Ihre Beziehung zur Mutter – war das Therapie für Sie?

Das glaube ich nicht. Das Verwunderliche ist nur, dass ich trotz dieser Erziehung nicht gescheitert bin. Ich hätte ja auch Alkoholiker werden können oder drogenabhängig. Oder mich meiner Mutter verweigern und genau diesen Ehrgeiz nicht entwickeln können. Dass das aber funktioniert hat und ich einigermaßen gesund geblieben bin, das ist das eigentliche Wunder. Und das verdanke ich meiner Mutter auch noch.

Inwieweit sind Sie bei diesem Schreibprozess der Befreiung Ihrer manchmal unnahbaren Mutter nähergekommen, haben sie wiedergewonnen? Sie haben ja gesagt, irgendwo ist es auch eine Liebeserklärung.

Ja, ich bin ihr nähergekommen. Weil ich noch besser verstand, dass sie nur so erziehen konnte. Denn wenn jemandem das angetan wurde, was meiner Mutter angetan wurde, und das in diesem Alter – sie war Jahrgang 1925 und 17 Jahre alt, als sie ins KZ kam – da kann man wahrscheinlich, wenn man sich nicht selbst das Leben nimmt, nur so weiterexistieren, wie sie es tat. Es ist ein Wunder, dass sie zwei Kinder hat zeugen können und diese Kinder erzogen hat.

"Mamsi und ich. Die Geschichte einer Befreiung" von C. Bernd Sucher ist im Piper Verlag erschienen.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!