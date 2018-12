Bypass für ein Baby: Wunder im Münchner Herzzentrum

Das Leben seines Kindes ganz in die Hände der Ärzte zu legen, für Eltern fast unvorstellbar. Doch das Herz des elf Monate alten Maxims ist zu krank, als dass er damit weiterzuleben könnte. Herzchirurg Prof. Rüdiger Lange wagt die komplizierte Operation, auch wenn er sich selbst nicht sicher war, ob er diese Operation schafft: "Weil einem Kind, dem es schon so schlecht geht, wenn man dem bei der Operation auch noch eine Herz-Lungen-Maschine zumutet und den Brustkorb aufschneidet, dann kann das das Tröpfchen sein, was das Fass zum Überlaufen bringt." Maxims Herz ist so groß wie eine Walnuss. Professor Lange wagt, was Kollegen wegen des Risikos abgelehnt haben: Eine Beipass-Operation bei einem elf Monate alten Säugling. Doch ohne den Mut des Arztes hätte Maxim nie seinen ersten Geburtstag erlebt. Viele sprechen von einem Wunder. Bei Maxim gelingt eine Operation, die kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Heute: ein aufgeweckter vierjähriger Junge

Drei Jahre ist es nun her, bange Stunden, an die sich Maxim nicht mehr erinnert. Heute ist er ein fröhliches Kind und die Kontroll-Untersuchung zeigt: Das Herz arbeitet gut, es erholt sich Jahr für Jahr. Doch für Herzchirurg Rüdiger Lange gibt es nicht immer ein Happy End, er hat auch schon Verluste hinnehmen müssen. Es ist ein Wunder, dass Lange überhaupt den Mut hatte, Maxim zu operieren. "Sie müssen natürlich immer Nutzen und Risiko abwägen. Kein Chirurg will einen Patienten operieren, der ein hundertprozentiges Risiko hat. Und wenn Sie ein kleines Baby mit schwerem Herzfehler operieren und das Baby verstirbt anschließend, dann haben Sie als Chirurg allein die komplette Verantwortung zu tragen. Das geht nicht jeder ein." Prof. Rüdiger Lange, Herzchirurg

Maxims Eltern glauben, dass Gott ihren Sohn gerettet hat: "Gott hilft, indem er die Hände eines erfahrenen Arztes leitet," sagt seine Mutter Ekatherina.