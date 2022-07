"Butterfly": Bregenzer Festspiele müssen Premiere abbrechen

Dem Text zufolge ist Butterfly 15, als sie von skrupellosen Zuhältern verkauft wird, und deshalb erscheint ihre demütige Bitte an ihren Gatten geradezu erschütternd, sie doch möglichst "wie ein Kind" zu lieben. Geht heute eigentlich gar nicht mehr, so eine Konstellation, noch dazu, wenn sie mit bittersüßer Musik untermalt ist. Gern konzentrieren sich Regisseure daher auf die Amerika-Kritik in der "Madame Butterfly", schließlich trifft japanische Bescheidenheit auf die Großmäuligkeit eines US-Marinesoldaten.

Zerknittertes Blatt Japanpapier

Und tatsächlich lassen Andreas Homoki und sein Ausstatter Michael Levine die "Stars and Stripes" an einem langen Fahnenmast knattern. Später wird sich Butterfly die Flagge umhängen und quasi in Patriotismus einwickeln, was ihr aber übel vergolten wird. Nein, was die Effekte angeht, konnte diese Inszenierung bei weitem nicht mit Verdis "Rigoletto" mithalten, der letztes Jahr auf der Seebühne gegeben wurde. Die einen fanden das wohltuend konzentriert, andere waren enttäuscht, denn in Bregenz zeigt die Technik natürlich gern, was sie kann. Hier wird auch Zirkus geboten, großformatiges Spektakel, und das zerknitterte Blatt Japanpapier, das diesmal die Bühne ausmachte, war diesbezüglich etwas arg schlicht.