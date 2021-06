Bushido verkündet: Meine Frau ist mit Drillingen schwanger

Vermutlich spielte der Rapper auf einen Termin im Prozess gegen einen Berliner Clan-Chef an, in dem es um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil von Bushido gehen soll. Anna-Maria Ferchichi wird in dem Fall am 21. Juni als Zeugin gehört werden. Für eine Stellungnahme dazu war er am Montagabend nicht zu erreichen.

Anna-Maria Ferchichi teilte Bushidos Drillinge-Beitrag auf Instagram in ihrer Story und kommentierte: "Es gibt nichts Schöneres für mich!".