Burnout im Mittelalter: Martin Reinke als "König Lear"

Regieren macht offenbar müde, sehr müde sogar. Dieser König Lear kommt aus seinem schwarzen Bademantel gar nicht mehr raus und wenn er mal um die Ecke muss, dann lässt er sich samt Thron tragen. So sah der Burnout also im Mittelalter aus: Kein Bock mehr auf die Macht. Martin Reinke (66) spielt Shakespeares greisen Monarchen am Schauspiel Köln denkbar angeödet und ausgebrannt von der Welt, über die in diesem Fall die Sonne niemals aufgeht, allenfalls unheilbringende Planetenkonstellationen.

Rückblende aus dem Jenseits

Ehrlich gesagt wirkt sein Königreich, das er unter seinen drei Töchtern aufteilen will, auch nicht gerade sonderlich begehrenswert: Ist eigentlich alles rundherum Asche. Ziemlich düster also, was der Schweizer Regisseur Rafael Sanchez da auf der riesigen Bühnenfläche erzählt. Ein Heer schwarzer Kerle treibt sich als Ritterschar herum, mehr schattenhafte Lemuren als streitbare Recken. Außer ein paar grauen Stellwänden und ein paar Fackeln kommt nicht viel zum Einsatz. Könnte durchaus sein, dass die Party hier schon vorbei ist, bevor sie angefangen hat: Eine Rückblende aus dem Jenseits sozusagen.