"Burning" ist ein vielschichtiger Psychothriller

Mitten in Seoul. Ein junger Mann liefert Klamotten aus. Die Kamera folgt ihm durch eine Fußgängerzone. Er geht in ein Geschäft, in dem ein Fabrikverkauf stattfindet. Zwei Animiermädchen in rosa Miniröckchen bewegen sich verführerisch zur Musik – die eine hält ein Mikrofon und schwärmt von Markenware zu absoluten Niedrigpreisen. Die andere wendet sich dem Lieferanten zu, spricht ihn mit seinem Namen an, Jong-su, und fragt, ob er sie nicht wiedererkenne. Sie sei Hae-mi, aus demselben Dorf wie er. Und schon wird der Zuschauer soghaft in eine Geschichte hineingezogen, wie sie sich nur im Dunkel des Kinos mit solcher Intensität entwickeln kann. Er begibt sich in einen fiktionalen Kosmos voller dunkler Geheimnisse, für die es keine Erklärungen gibt. Jong-su freundet sich mit Hae-mi an, sie verbringen Zeit miteinander, dann bittet sie ihn, für die Zeit ihrer Reise nach Afrika auf ihre Katze aufzupassen. Immer wieder sucht Jong-su das winzige Appartement auf, füllt den Fressnapf, findet die Notdurft des Tiers in der Kiste mit Streu, bekommt die Katze aber nie zu Gesicht. Gibt es sie überhaupt? Jong-su zweifelt. Hae-mi hat ihm zuvor von ihrer Pantomime-Ausbildung erzählt. Sie hat ihm gezeigt, wie man eine Orange schält, obwohl da gar keine ist. Sie sagt: "Entscheidend ist, dass Du vergisst, dass hier gar keine Orangen sind. Das ist der Trick." "Burning" lebt von solchen Momenten, in denen die Wahrnehmung des Betrachters auf die Probe gestellt wird. Was ist wirklich und was nur Einbildung? Aus welcher Perspektive wird erzählt? Ist alles vielleicht nur ein Hirngespinst von Jong-su, des gebildeten jungen Mannes, der gerne Schriftsteller werden möchte, aber einen banalen Lieferjob annehmen muss, um finanziell über die Runden zu kommen?

Eine sechs Seiten lange Kurzgeschichte als Vorlage

"Burning" basiert lose auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami, dessen Stoffe von Verrätselungen leben, ohne sie je aufzuklären. Der koreanische Regisseur Lee Chang-dong verfährt ganz ähnlich. Er lädt die Zuschauer ein, sich auf ein Kino einzulassen, das nicht mit klassischen Plots und eindeutigen Figuren daherkommt. Er zieht uns hinein in einen vielschichtigen Psychothriller, der möglicherweise auf den abgründigen Projektionen eines einfallsreichen Geistes beruht. Vielleicht findet alles nur in Jong-sus Kopf statt. So auch, wenn Hae-mi den neureichen Schnösel Ben anschleppt, einen seltsamen Typen, freundlich und zugewandt, aber unter der herzlichen Oberfläche kalt und zynisch. Sein Hobby ist es, alle paar Wochen irgendwo ein altes Gewächshaus anzuzünden.

"Burning" lief letztes Jahr auf dem Festival von Cannes und erhielt die höchste Kritikerwertung, die ein Film dort je erhalten hat. Überraschend gewann "Burning" keinen Preis, vielleicht wurde das dieses Jahr wettgemacht, als man Lee Chang-dongs Kollegen Bong Joon-ho die Goldene Palme gab. Ohne Zweifel gehört das koreanische Kino im Moment zu den besten der Welt.

Visuelle Freimütigkeit

"Burning" ist so faszinierend, weil der Film frei mäandert, weil es nichts Haupt- und nichts Nebensächliches gibt. Die Kamera schweift umher. Alles ist wichtig, und kann dann auch wieder verschwinden. „Burning“ lebt von seiner unbändigen Lust an visueller und dramaturgischer Freimütigkeit. Fast beiläufig, aber deshalb nicht weniger intensiv, erzählt Lee Chang-dong von der koreanischen Klassengesellschaft und den prinzipiellen Übeln des Kapitalismus, von Kindheitstraumata und der Sehnsucht, den großen Sinn des Lebens zu ergründen – mal im Stil einer libertinären Dreiecksgeschichte, mal in Form eines Mystery-Krimis. Fesselnd sind die Bilder und Figuren, weil man in ihnen weiter fühlt und denkt. „Burning“ besitzt einen unglaublichen Nachhall.

