"Burn to Boogie": Zeitreise mit der Berliner Band Silvershark

Eigentlich liegt Steve Burner mit seinem Silvershark-Projekt sogar im Trend. Die weltweit erfolgreiche US-Band Foo Fighters hat sich letztes Jahr mal kurzzeitig in Dee Bees umbenannt und ein Album mit angerockten Coverversionen aus der Disco-Phase der Bee Gees veröffentlicht. Leicht angerockt sind viele Silvershark-Songs auch. Und im Song "The Light" werden ziemlich unverfroren die Bee Gees zitiert. Der Unterschied zwischen Silvershark und den Foo Fighters: Steve Burner hat fast alles selbst geschrieben – nur einmal covert er mit "If you want me to stay" einen Song von Sly & The Family Stone.

Geheimtipp für die Solo-Disco

Der Albumtitel "Burn to Boogie" ist außerdem mehr als nur ein Wortspiel mit dem Nachnamen des Bassisten und Sängers. Burner brennt tatsächlich für diese Musik. Er hat in seinen Songs eine Menge launiger musikalische Anspielungen und Querverweise versteckt, die manchmal erst beim mehrmaligen Hören auffallen und er hat ein Händchen für so unwiderstehliche Grooves, dass man dazu einfach tanzen muss. "Burn to Boogie" ist jetzt schon ein Geheimtipp für die Solo-Disco im Wohnzimmer und könnte auch in den Clubs groß rauskommen – sobald sie wieder offen sind.